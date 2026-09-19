Nach Gala gegen Union Berlin: Michael Olise bekommt überraschendes Geschenk von Neymar

Mit zwei Souvenirs von dieser 7:0-Gala durfte Michael Olise sowieso rechnen. Wegen seines Dreierpacks bekam er, wie es die Tradition will, den Spielball. Die Auszeichnung zum Spieler des Spiels stand ebenfalls nicht zur Debatte, verzeichnete Olise neben seinen drei Toren doch auch noch zwei Assists.

Beim Gang durch die Mixed Zone wartete aber noch ein etwas überraschendes drittes Souvenir auf den 25-jährigen Franzosen - und zwar ein Trikot von Neymar mit persönlicher Widmung. Der brasilianische Superstar beauftragte die Journalistin Isabela Pagliari, es Olise bei ihrem Besuch in der Allianz Arena zu überreichen.

Der Hintergrund: Olise nannte Neymar in der Vergangenheit - neben Lionel Messi und Zinedine Zidane - als eines seiner Idole. Neymar hatte seine beste Zeit einst bei Paris Saint-Germain. Mittlerweile lässt der 34-Jährige seine Karriere bei seinem Heimatklub FC Santos ausklingen.

Michael Olise liefert in dieser Saison überragende Zahlen

Olise befindet sich aktuell in überragender Form. Im siebten Pflichtspiel dieser Saison wurde er gegen Union zum bereits vierten Mal als bester Spieler auf dem Platz ausgezeichnet. Insgesamt hält er aktuell bei elf Scorerpunkten, einem alle 51 Einsatzminuten.

"Ich genieße es wirklich, mit Michael zu spielen, und ich mag ihn auch sehr als Person", lobte Harry Kane. "Nicht jeder bekommt seine wahre Persönlichkeit zu sehen, aber er ist ein toller Charakter. Er ist völlig anders, als er auf Außenstehende wirkt." Olise gilt als sehr medienscheu. Nach seiner Gala gegen Union verweigerte er ein Interview mit Sky. "Dafür bin ich da", sagte sein Vertreter und Kumpel Jamal Musiala lächelnd.

Sportvorstand Max Eberl warb derweil für eine Berücksichtigung Olises bei der Weltfußballerwahl. "Für mich ist Michael Olise ebenfalls einer der Kandidaten für den Ballon d’Or. Er ist einer der besten Spieler der Welt", sagte Eberl. Als Favoriten gelten neben Kane noch Lamine Yamal, Kylian Mbappe und Rodri.