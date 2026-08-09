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Nino Duit

Nach fünf Monaten Pause! Hoffnungsträger des FC Bayern feiert Comeback

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W. Mike

Toptalent Wisdom Mike hat nach langer Verletzungspause sein Comeback bei der Reserve des FC Bayern gefeiert. Wird er jetzt noch verliehen?

Rund fünf Monate nach seiner Hüftverletzung wurde der 17-jährige Linksaußen am Samstag beim Regionalligaspiel der Münchner Reserve gegen Drittligaabsteiger 1. FC Schweinfurt 05 in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Entscheidende Akzente setzte Mike jedoch keine mehr, das Spiel endete 1:1. Für die Mannschaft des neuen Cheftrainers Dante war es nach zwei Pleiten zum Auftakt der erste Punktgewinn dieser Saison.

Mike hatte sich im März bei einer Trainingseinheit eine schwere Muskelverletzung an der linken Hüfte zugezogen und war anschließend ausgefallen. Seit Mitte Juli befindet er sich wieder im regulären Mannschaftstraining, zuletzt nahm er auch am Trainingslager der Profis am Tegernsee teil. Die Asienreise ließ Mike aber aus. Stattdessen trainierte er mit Dantes Reserve, um sein Comeback ohne unnötige Strapazen voranzutreiben.

FC Bayern: Maycon Cardozo spielte sich in den Vordergrund

Mike gilt als eines der größten Talente des FC Bayern. Vergangenen Sommer rückte er gemeinsam mit Lennart Karl zu den Profis, brauchte anders als der rund ein halbes Jahr ältere Karl jedoch etwas mehr Anlaufzeit. Mike debütierte bei einem Bundesligaspiel gegen Werder Bremen vergangenen September, es folgten vier weitere Einsätze - und dann im März der Rückschlag.

Nach seinem Comeback ist es denkbar, dass Mike noch in diesem Sommer verliehen wird. Zuletzt berichtete Sky von vielen Interessenten aus dem In- und Ausland. 

In seiner Abwesenheit spielte sich auf dem linken Flügel der ebenfalls 17-jährige Maycon Cardozo in den Fokus. Trainer Vincent Kompany ist von der Entwicklung des Brasilianers während der Vorbereitung angeblich derart begeistert, dass er - anders als ursprünglich angedacht - doch nicht verliehen werden soll. Stattdessen winken Cardozo weitere Einsatzchancen bei den Profis.

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