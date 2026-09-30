Nach Frust-Aktion Cristiano Ronaldo: Portugal hält offenbar Krisensitzung ab

Die portugiesische Zeitung A Bola berichtet von einer am heutigen Mittwoch stattfindenden Krisensitzung zwischen Ronaldo, Nationaltrainer Jorge Jesus und Verbandspräsident Pedro Proenca, um die angespannte Situation zu klären.

Bereits zuvor soll es zwischen dem Offensivstar und Jesus zu einem Gespräch gekommen sein. Dieses sei nach Informationen der Zeitung gut verlaufen und habe bei beiden Beteiligten einen positiven Eindruck hinterlassen. Man hoffe nun, dass die internen "Spannungen" aus dem Weg geräumt seien. Auch Record schreibt von einer Einigung zwischen Spieler und Trainer.

Ronaldo war bei der zurückliegenden Nations-League-Partie gegen Norwegen (2:1) überraschend nicht zum Einsatz gekommen und hatte die komplette Spielzeit stattdessen auf der Bank verbracht. Dies sorgte beim Superstar von Al-Nassr offensichtlich für gehörigen Frust, schließlich trat er nach Spielende nicht zusammen mit der Mannschaft den Gang zu den mitgereisten Fans an, sondern verschwand alleine in den Katakomben.

Das letzte Mal, dass Ronaldo bei einem Pflichtspiel der Selecao nicht eingesetzt wurde, obwohl er theoretisch einsatzfähig gewesen wäre, war bei der EM 2008 bei einer 0:2-Niederlage in der Gruppenphase gegen die Schweiz. Seitdem sammelte er, sofern im Kader, immer mindestens eine Spielminute.

"Mein Plan war es, ihn in der zweiten Halbzeit einzusetzen, aber der Spielverlauf hat es anders vorgesehen. Es ergab keinen Sinn, einen Stürmer mit seinen Eigenschaften einzuwechseln", erklärte Jesus die Nicht-Berücksichtigung Ronaldos.

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Steht Cristiano Ronaldo gegen Dänemark wieder auf dem Platz?

Weiter berichtete A Bola, dass Ronaldo auch am anschließenden Training der Portugiesen vor dem kommenden Spiel gegen Dänemark nicht teilgenommen hätte. Der Verband selbst begründete dies offenbar mit einer unzureichenden Ausrüstung, die der 41-Jährige für seine Trainingseinheit benötigt hätte.

Für das anstehende Duell gegen die Dänen (Donnerstag, 20.45 Uhr) darf deshalb mit einem Einsatz Ronaldos gerechnet werden. Nach sechs Punkten aus zwei Spielen thront Portugal auch ohne die Mithilfe seines Superstars derzeit auf Platz eins der Tabelle von Gruppe 4. Mit einem Dreier gegen die Skandinavier könnte die Selecao die makellose "Hinrunde" perfekt machen.