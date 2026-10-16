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Falko Blöding

Nach Ferran Torres: PSG will wohl nächsten Weltmeister vom FC Barcelona verpflichten

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E. Garcia

PSG lotste im Sommer Ferran Torres vom Camp Nou an die Seine. Zur Saison 2027/28 soll ein Abwehrspieler denselben Weg gehen.

Paris Saint-Germain will sich im kommenden Sommer mit Weltmeister Eric Garcia vom spanischen Meister FC Barcelona verstärken. Dies berichtet Le Parisien.

Demnach sei der Abwehrspieler bei PSG der Wunschspieler für die nächste Spielzeit. Die Rede ist von 70 Millionen Euro, die der Champions-League-Sieger an Ablöse für Garcia zu zahlen bereit sei.

Es ist nicht das erste Mal, dass Frankreichs Serienmeister ein Auge auf den vielseitigen Verteidiger geworfen hat. Bereits vor rund einem Jahr sollen die PSG-Verantwortlichen den Schützling von Cheftrainer Hansi Flick im Blick gehabt haben. Damals lief dessen Vertrag aus. Allerdings entschied sich Garcia zu einem Verbleib bei Barca und unterzeichnete im Dezember 2025 einen bis 2031 gültigen Vertrag. Die darin festgeschriebene Ablösesumme liegt bei 400 Millionen Euro.

Garcia, in Barcelona geboren, kam schon als Siebenjähriger zu Barca. Mit 16 wechselte er dann aus Katalonien in den Nachwuchsbereich von Manchester City und machte später bei den Engländern auch seine ersten Schritte im Profibereich.

Mit 20 kehrte er 2021 zu Barca zurück. Nachdem er sich in den ersten beiden Jahren danach zunächst nicht nachhaltig als Stammkraft hatte etablieren können, folgte 2023/24 eine Leihe zum FC Girona. Zurück in Barcelona lief auch dort zunächst nicht alles glatt und ein möglicher Wechsel war immer wieder Thema. Anfang 2025 soll beispielsweise ein Transfer zum italienischen Erstligisten Como schon so gut wie perfekt gewesen sein, ehe Flick doch noch sein Veto einlegte.

Eric Garcia gilt als Lieblingsschüler Hansi Flicks

Unter dem deutschen Coach hat sich Garcia mittlerweile eine wichtige Rolle erarbeitet, vor allem seine Vielseitigkeit und seine makellose Einstellung macht ihn wertvoll. Zumeist spielt er auf seiner Stammposition als Innenverteidiger, er kann aber auch beide Außenverteidigerpositionen bekleiden und auf der Sechs zum Einsatz kommen. Garcia gilt als einer der Lieblingsschüler Flicks.

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Nachdem er jahrelang nicht mehr für die spanische Nationalmannschaft nominiert worden war, ist er längst auch wieder auf dem Radar von Seleccion-Trainer Luis de la Fuente. Dieser nahm Garcia mit zur Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Auf dem Weg zum WM-Titel kam der 25-Jährige zu einem Einsatz - beim 1:0-Erfolg nach Verlängerung im Finale gegen Argentinien. Für Barca absolvierte er in dieser Saison acht von zehn möglichen Partien.

Bei PSG wird perspektivisch ein Nachfolger in der Innenverteidigung für Marquinhos gesucht. Der Brasilianer ist mittlerweile 32 Jahre alt und absolviert längst nicht mehr alle Spiele im Team von Garcias Landsmann Luis Enrique.

Im vergangenen Sommer verpflichtete der französische Serienmeister mit Stürmer Ferran Torres schon einen Weltmeister vom FC Barcelona.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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