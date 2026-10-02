Nach enttäuschender WM: Ex-DFB-Star sichert sich begehrte Trophäe in der Premier League

Pascal Groß von Brighton & Hove Albion ist erstmals zum Premier-League-Spieler des Monats gekürt worden. Das teilte die Liga am Freitag offiziell mit. Der 35-Jährige sicherte sich die renommierte Trophäe, nachdem er in der Abstimmung unter der weltweiten Fangemeinde auf der Website von Sponsor EA SPORTS sowie einer ausgewählten Expertenjury die meisten Stimmen auf sich vereinte.

Groß rangiert fortan als sechstältester Profi, dem diese Auszeichnung in der Historie der Premier League zuteilwurde. Einzig Legenden wie Stuart Pearce, Teddy Sheringham (beide mit 38 Jahren), Cristiano Ronaldo (37), Gianfranco Zola (36) und Paul Scholes - der bei seinem Gewinn ebenfalls 35 Jahre alt, aber um ein halbes Jahr älter als der Deutsche war - schafften das Kunststück in noch reiferem Fußballeralter.

Die Auszeichnung ist das Resultat eines sportlichen Hochs des Mittelfeldspielers, der vor seiner Rückkehr zu Brighton zu Beginn des Jahres bei Borussia Dortmund nur noch Mitläufer war. Im September glänzte Groß mit fünf seiner insgesamt sechs Torbeteiligungen, womit er ligaweit den Spitzenplatz belegt. Groß erzielte zwei Treffer selbst und legte dreimal Tore auf.

Sein Lauf begann beim 5:0-Galaauftritt von Brighton gegen Coventry City, bei dem er ein Tor markierte und zwei weitere Treffer vorbereitete. Beim anschließenden 3:0-Erfolg gegen den amtierenden Meister Arsenal trumpfte Groß noch weiter auf: Er erzielte den Führungstreffer und legte den Ball im Anschluss maßgerecht für Mitspieler Chema Andres auf.

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Premier-League-Spieler des Monats: Diese Spieler waren nominiert

Bei der Wahl setzte sich der Routinier gegen ein namhaftes Feld durch. Neben seinem Mannschaftskollegen Charalampos Kostoulas verwies er Mohamed Belloumi (Hull City), Jayden Bogle (Leeds United), das Liverpooler Duo Alexander Isak und Jeremy Jacquet, Kevin Schade (Brentford) sowie Antoine Semenyo (Manchester City) auf die Plätze.

Groß schreibt mit diesem individuellen Erfolg gleich doppelt Vereins- und Fußballgeschichte. Er avanciert zum ersten Profi im Trikot von Brighton & Hove Albion überhaupt, dem dieser Titel zugesprochen wurde.

Zudem reiht er sich in einen exklusiven Kreis deutscher Legionäre auf der Insel ein: Vor ihm schafften es in der Geschichte der Premier League lediglich Ilkay Gündogan, Leroy Sane und Jürgen Klinsmann, die Trophäe als Spieler des Monats entgegenzunehmen.

Bei der WM war Groß unter Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann indes nur zu 17 Einsatzminuten, im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador, gekommen. Kurz nach dem Ausscheiden im Sechzehntelfinale gegen Paraguay verkündete er seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft.