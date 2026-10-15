Nach brisanten BVB-Gerüchten: Paris Brunner bestätigt seine Gala-Form

Der U21-Nationalspieler lieferte beim 2:1 (2:0) bei ZSKA Sofia ein Tor (3.) sowie die Vorlage für Ansu Fati (43.) und führte den französischen Tabellenführer zum Auftakt-Erfolg. Bereits in der Qualifikation hatte Brunner zwei Tore erzielt, in der Liga steht er bei vier Treffern in fünf Partien. Dort muss er allerdings nach seiner Kopf-ab-Geste am Wochenende noch ein zweites und letztes Mal gesperrt zuschauen.

In der deutschen U21 hatte Brunner seine bärenstarke Form zuletzt ebenfalls bestätigt. Bei seinem Debüt in der EM-Qualifikation hatte er sofort doppelt getroffen. Anschließend wurde gar über eine mögliche Rückkehr zum BVB spekuliert.

Brunner hatte die Schwarzgelben nach gescheiterten Vertragsverhandlungen für vier Millionen Euro gen Monaco verlassen. Eine Rückkaufoption soll der BVB zwar nicht besitzen, allerdings ein Matching Right.

Die Dortmunder könnten damit nachziehen, falls ein anderer Klub Monaco ein Angebot für den Angreifer unterbreite. "Es ist natürlich schon interessant, aber am Ende ist es ein Ex-Spieler von Borussia Dortmund",sagte BVB-Sportchef Lars Ricken kürzlich auf Brunner angesprochen. Ein Matching Right wollte er nicht bestätigen.

Deutsches Trio verliert mit Ajax

Die deutsche Nummer eins Marc-Andre ter Stegen sowie die Ex-Nationalspieler Julian Brandt und Thilo Kehrer ging der Start mit Ajax Amsterdam dagegen schief. Der niederländische Rekordmeister verlor überraschend bei Hajduk Split mit 1:2 (0:1) und steht damit früh in der Ligaphase unter Druck.

Dem Ex-Bremer Davy Klaassen gelang auf Vorlage von Kehrer nur der zwischenzeitliche Ausgleich (53.), für Split trafen im ersten internationalen Spiel seit 15 Jahren Abdoulie Sanyang (37.) und Marin Soticek (55.). Ter Stegen war bei beiden Gegentreffern machtlos, zwischenzeitlich war die Begegnung wegen massiven Nebels durch Pyrotechnik knapp 20 Minuten unterbrochen.

Der deutsche Coach Thomas Reis konnte zusammen mit seinem neuen Co-Trainer Jerome Boateng zum Auftakt mit Trabzonspor ebenfalls jubeln. Die Türken gewannen auch dank eines Treffers von Superstar Mohamed Salah (44.) mit 4:2 (2:0) beim finnischen Vertreter Kuopion PS. Der in Frankfurt gescheiterte Albert Riera verlor als Trainer von Roter Stern Belgrad das Gastspiel in der Schweiz beim FC Lugano trotz langer Führung noch mit 2:3 (1:1).