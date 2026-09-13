"Muss wie ein Stürmer spielen": Ex-Bayern-Talent Mathys Tel kassiert Anschiss von eigenem Trainer

Unmittelbar nach Abpfiff stellte Spurs-Coach Roberto De Zerbi das ehemalige Top-Talent des FC Bayern München zur Rede. Auf TV-Bildern ist zu erkennen, wie der Italiener dem 21-Jährigen wild umhergestikulierend etwas zu erklären versucht.

Tel schien mit der an ihn gerichteten Kritik zunächst nicht wirklich etwas anfangen zu können und zog nur verdutzt die Augenbrauen nach oben. De Zerbi wiederum ließ nicht ab, redete weiter auf seinen Stürmer ein und ließ ihn schließlich auf dem Platz stehen.

Auf der anschließenden Pressekonferenz offenbarte der Tottenham-Trainer, warum er mit dem Auftritt Tels nicht zufrieden war: "Er muss wie ein Stürmer spielen, das Tor im Blick behalten oder auf die Flanke von (Andy) Robertson warten."

Der 21-Jährige habe schlicht seine Position nicht gehalten, was De Zerbi wiederum bemängelte. "Er muss im Sturm bleiben. Er hat als Stürmer angefangen, jetzt spielt er als Flügelspieler." Nichtsdestotrotz schlug der Italiener auch versöhnende Töne an und nahm seinen Spieler in Schutz: "Ich liebe Mathys als Spieler und Typen, es gibt kein Problem."

Tel war beim 0:0 gegen Everton in der 63. Spielminute für Dominic Solanke eingewechselt worden, konnte in der verbleibenden Spielzeit jedoch keine entscheidenden Akzente mehr setzen.

Wie viele Tore erzielte Tottenham in der bisherigen Saison?

Damit stehen die Spurs nach nun vier Spieltagen bei lediglich zwei Zählern, was derzeit Tabellenplatz 17 bedeutet. Dabei konnte man zum ersten Mal in der Klubhistorie in den ersten vier Premier-League-Spielen einer neuen Saison keinen einzigen eigenen Treffer erzielen.

Neben Tottenham hat lediglich Coventry City noch kein Tor in der laufenden PL-Spielzeit geschossen. Der Aufsteiger hat jedoch ein Spiel weniger absolviert und ist am Sonntag noch gegen Brighton & Hove Albion gefordert. Bei einem Sieg kann man in der Tabelle an den Spurs sogar vorbeiziehen.