Muss der BVB jetzt zittern? Mega-Transfer des FC Arsenal kurz vor dem Abschluss

Laut übereinstimmenden Berichten von unter anderem Sky und The Athletic wechselt der 28-jährige Mittelfeldspieler für 87,5 Millionen Euro zu den Gunners. Guimaraes würde bei Arsenal damit zum zweitteuersten Neuzugang der Klubgeschichte avancieren. Nach Declan Rice, der 2023 für 117 Millionen Euro von West Ham United gekommen war. Künftig könnten die beiden ein Mittelfeld-Duo bilden.

Für Newcastle wäre es der dritte namhafte Abgang in diesem Sommer. Sandro Tonali wechselte für 108 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur, Anthony Gordon für 80 Millionen Euro zum FC Barcelona. Bei Vollzug des Guimaraes-Transfers würden die Einnahmen 276 Millionen Euro betragen, das übertrifft in dieser Transferphase weltweit kein Klub.

Auch aus Unzufriedenheit über diese Marschroute trat der langjährige Erfolgstrainer Eddie Howe kürzlich überraschend zurück. Nachfolgen soll ihm der Deutsche Matthias Jaissle. Er ist aktuell noch für Al-Ahly in Saudi-Arabien tätig, das wie Newcastle dem saudischen Staatsfonds PIF gehört.

Felix Nmecha und Joao Palhinha werden als Nachfolger gehandelt

Auf der Ausgabenseite hielten sich die in den vergangenen Jahren stets spendierfreudigen Magpies in dieser Transferperiode im Vergleich eher zurück. Newcastle investierte 161 Millionen Euro für größtenteils junge, entwicklungsfähige Spieler wie Bazoumana Toure (für 50 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim) oder Aladji Bamba (für 35,5 Millionen von der AS Monaco).

Sofern Guimaraes den Klub verlässt, soll ein Nachfolger für das zentrale Mittelfeld kommen. Gehandelt wird diesbezüglich vor allem Felix Nmecha von Borussia Dortmund. Laut der französischen L'Equipe ist der 25-Jährige die Wunschlösung. Der BVB verlangt dem Vernehmen nach 120 Millionen Euro für den noch bis 2030 gebundenen Nmecha. Laut ESPN beschäftigt sich Newcastle zudem auch mit Joao Palhinha. Der FC Bayern will den 31-Jährigen nach seiner Leihe zu Tottenham unbedingt loswerden und verlangt rund 25 Millionen.

Guimaraes wechselte im Januar 2022 für 50 Millionen Euro von Olympique Lyon nach Newcastle. Wegen einer damals arrangierten Weiterverkaufsbeteiligung sollen etwa 7,5 Millionen der nun vereinbarten Ablösesumme nach Lyon fließen. In 195 Pflichtspielen für Newcastle gelangen Guimaraes 31 Tore und 32 Assists, 2025 gewann er den League Cup. Zuletzt nahm er mit der brasilianischen Nationalmannschaft an der WM in Nordamerika teil.