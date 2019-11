MSV Duisburg vs. Viktoria Köln: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - so wird die 3. Liga übertragen

Der MSV Duisburg und Viktoria Köln beschließen den 16. Spieltag der 3. Liga. Hier erhaltet Ihr alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Montagsspiel in der : Tabellenführer empfängt in der Schauinsland-Reisen-Arena Viktoria Köln. Anpfiff ist heute um 19 Uhr.

Die Mission Wiederaufstieg ist beim Meidericher SV im vollen Gange. Zuletzt gewannen die Zebras vier Spiele in Folge und führen vor dem 16. Spieltag die 3. Liga mit drei Punkten Vorsprung auf den an.

Aufsteiger Viktoria Köln hat derweil das Ziel Klassenerhalt fest im Blick. Mit fünf Siegen und sechs Remis haben sich die Rheinländer im sicheren Tabellenmittelfeld gefestigt. Sechs Punkte trennen die Viktoria bereits von den Abstiegsrängen.

MSV Duisburg vs. Viktoria Köln heute live im TV und LIVE-STREAM: Goal liefert alle wichtigen Infos zur Übertragung des Duells der 3. Liga live in TV und LIVE-STREAM.​ Sobald offiziell, erfahrt Ihr hier auch die Aufstellungen .

MSV Duisburg vs. Viktoria Köln: Das Duell in der Übersicht

Duell MSV Duisburg - Viktoria Köln Datum Montag, 25. November, 19 Uhr Ort5 Schauinsland-Reisen-Arena , Duisburg Zuschauer 31.500 Plätze

MSV Duisburg vs. Viktoria Köln: Die 3. Liga heute live im TV sehen

Zunächst gibt es schlechte Nachrichten für die Fans der 3. Liga: Das Montagsspiel zwischen dem MSV Duisburg und Viktoria Köln wird nicht live im Free-TV übertragen. So konnte sich die ARD zwar die Übertragungsrechte für einzelne Spiele der 3. Liga sichern, Duisburg vs. Köln ist jedoch nicht in dem Paket enthalten.

Im Pay-TV besteht derweil die Möglichkeit, das Duell live zu verfolgen. So überträgt das Telekom-Angebot Magenta Sport alle Begegnungen der dritthöchsten deutschen Spielklasse live und in voller Länge. Die vollen 90 Minuten MSV Duisburg vs. Viktoria Köln kommen heute live im TV bei Magenta Sport.

Bereits 15 Minuten vor Anpfiff beginnt die Vorberichterstattung aus Duisburg. Ab 18:45 Uhr führen Euch Kommentator Markus Höhner und Moderator Konstantin Klostermann durch die Übertragung.

Um aber überhaupt auf den Kanal Zugriff zu haben, müsst Ihr vorher ein Abonnement abschließen. Hier erhaltet Ihr alle Infos. Als Vorab-Info bereits der Hinweis: Das Abonnement bei Magenta kostet Euch monatlich 9,95 Euro , wenn Ihr die 3. Liga live im TV sehen wollt. Seid Ihr jedoch bereits Telekom -Kunde, könnt Ihr das Angebot in den ersten zwölf Monaten kostenlos nutzen und zahlt anschließend 4,95 Euro im Monat .

3. Liga: MSV Duisburg vs. Viktoria Köln heute im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr die 3. Liga auf Eurem PC, Tablet, Smartphone oder Smart-TV via LIVE-STREAM verfolgen wollt, seid Ihr ebenfalls auf Magenta Sport angewiesen. Das Telekom-Angebot überträgt Duisburg vs. Köln exklusiv.

Um 18:45 Uhr geht der Stream auf magentasport.de analog zur TV-Übertragung on-air. Auch für den LIVE-STREAM benötigt Ihr ein Abo bei Magenta Sport. Alle Infos zu den Angeboten könnt Ihr dem TV-Abschnitt entnehmen.

Hier geht es direkt zum LIVE-STREAM MSV Duisburg vs. Viktoria Köln im Einzelspiel

Solltet Ihr Euch für das Abo bei Magenta Sport entscheiden, erwarten Euch nicht nur alle Spiele der 3. Liga. So verfügt die Telekom ebenfalls über die Rechte für die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) , die Basketball Bundesliga und die Flyeralarm Frauen-Bundesliga .

Hier folgen circa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der Partie.

MSV Duisburg vs. Viktoria Köln: Die 3. Liga im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt MSV Duisburg vs. Viktoria Köln weder im TV noch im LIVE-STREAM verfolgen? Goal lässt Euch nicht im Stich und hält Euch mit dem kostenlosen LIVE-TICKER immer auf dem Laufenden.

Ab 20 Minuten vor Anpfiff versorgt Euch unser Tickerer mit den wichtigsten Infos rund um das Montagabendspiel der 3. Liga. Während der Partie verpasst Ihr dank Goal kein Tor und keine wichtige Szene.

Hier kommt Ihr direkt zum LIVE-TICKER . Zudem könnt Ihr den Ticker über die kostenlose Goal-App für Apple und Android verfolgen.

MSV Duisburg vs. Viktoria Köln: Die Bilanz

MSV Duisburg (bislang wettbewerbsübergreifend 6 Duelle) Viktoria Köln 2 Siege 3 1 Unentschieden 1 3 Niederlagen 2 15 Tore 16

