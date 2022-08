MSV Duisburg vs. Rot-Weiss Essen heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der 3. Liga

Der MSV Duisburg trifft in der 3. Liga auf Rot-Weiss Essen. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Am heutigen Freitagabend (05. August 2022) ist Rot-Weiss Essen zu Gast beim MSV Duisburg. Die Partie der 3. Liga wird um 19:00 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg angepfiffen.

Essen musste sich in der Liga zuletzt mit 1:5 gegen den SV Elversberg geschlagen geben. Duisburg hingegen konnte einen 4:1-Erfolg gegen Lippstadt einfahren. Dabei handelte es sich allerdings nur um ein Freundschaftsspiel, in der Liga verlor auch Duisburg die erste Partie mit 0:1 gegen den VfL Osnabrück. Beide Teams wollen also natürlich heute Abend die ersten Punkte der Saison einfahren. Wem das schließlich gelingt, erfahren wir dann ab 19:00 Uhr.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

MSV Duisburg vs. Rot-Weiss Essen heute live: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung MSV Duisburg vs. Rot-Weiss Essen Wettbewerb 3. Liga Anpfiff 05. August - 19:00 Uhr Spielort Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)

MSV Duisburg vs. Rot-Weiss Essen heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Ausgewählte Spiele der 3. Liga sind auch im Free-TV zu sehen, die Partie zwischen Duisburg und Essen gehört allerdings nicht dazu. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es also leider nicht.

Ganz auf das Spiel verzichten müsst Ihr aber nicht. Der Pay-TV-Sender MagentaSport zeigt alle Spiele der 3. Liga. Allerdings müsst Ihr dafür, wie der Begriff Bezahlsender schon vorausschickt, ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Erst dann erhaltet Ihr Zugang zu allen Inhalten, die MagentaSport zu bieten hat. Dort seht Ihr nämlich neben der 3. Liga auch die deutsche Frauen-Bundesliga sowie die Eishockey- und Basketball-Bundesliga. Mit welchen Kosten müsst Ihr jetzt aber rechnen?

Beim Monatsabo von MagentaSport werden 16,95 Euro pro Monat fällig, im Jahresabo zahlt Ihr monatlich 9,95 Euro. Jetzt aber aufgepasst: Da MagentaSport zur Telekom gehört, bekommen alle, die bereits Kunde bei der Telekom sind, vergünstigte Konditionen.

Dann zahlt man nämlich nur noch 9,95 Euro pro Monat im Monatsabo oder 4,95 Euro monatlich, wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet. Mehr Infos zu MagentaSport und den Link zum Anmelden findet Ihr hier.

MSV Duisburg vs. Rot-Weiss Essen heute live: Die Partie im LIVE-STREAM sehen

Neben der TV-Übertragung habt Ihr natürlich auch die Möglichkeit, Euch das Spiel per LIVE-STREAM anzusehen. Dabei stehen Euch sogar zwei unterschiedliche Optionen offen.

MSV Duisburg vs. Rot-Weiss Essen heute live: Der LIVE-STREAM bei MagentaSport

Parallel zur TV-Übertragung bietet MagentaSport natürlich auch einen LIVE-STREAM an. Ihr braucht Euch also nur mit euren Zugangsdaten bei der MagentaSport-Website anmelden, und schon könnt Ihr das Spiel dann dort im STREAM sehen.

Dafür ist allerdings natürlich auch ein gültiges Abonnement nötig. Außerdem braucht Ihr ein internetfähiges Gerät, mit dem ihr den LIVE-STREAM sehen könnt. Habt Ihr dann alles am Start, findet Ihr hier noch einmal den Link zur Website von MagentaSport.

MSV Duisburg vs. Rot-Weiss Essen heute live: Mit OneFootball und MagentaSport zum LIVE-STREAM

Die angesprochene zweite Möglichkeit, wie Ihr zusehen könnt, stellt die Zusammenarbeit der Fußball-Plattform OneFootball und MagentaSport dar. Hier könnt Ihr Euch über die OneFootball-Website ein Spiel der 3. Liga aussuchen und Euch dann für 2,99 Euro die Zugangsrechte für den LIVE-STREAM dieser Partie erwerben.

Danach erhaltet Ihr Zugriff auf den MagentaSport-LIVE-STREAM der von Euch gewählten Partie und könnt dort die kompletten 90 Minuten zusehen. Nach Abpfiff verfällt Euer Zugangsrecht allerdings auch wieder und für das nächste Spiel müsstet Ihr wieder 2,99 Euro bezahlen.

Diese Methode eignet sich also perfekt für alle, die gerne die Spiele ihres Lieblingsvereins verfolgen, aber kein langfristiges Abo bei MagentaSport abschließen möchten. Genauere Infos zu diesem System und zu OneFootball könnt Ihr übrigens noch einmal hier nachlesen.

MSV Duisburg vs. Rot-Weiss Essen heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

MSV Duisburg vs. Rot-Weiss Essen heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Das ist die Aufstellung von Duisburg:

1 Vincent Müller - 28 Mai, 4 Senger, 32 Kölle, 37 Frey - 29 Bitter, 6 Bakalorz - 20 Ajani, 10 Stoppelkamp, 19 Ekene - 9 Bakir

Essen setzt auf folgende Aufstellung:

1 Golz - 21 Plechaty, 14 Heber, 4 Bastians, 3 Herzenbruch - 31 Tarnat, 6 Rother - 18 Ennali, 8 Harenbrock, 30 Young - 9 Berlinski