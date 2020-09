MSV Duisburg gegen FSV Zwickau heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

2. Spieltag in der 3. Liga: Duisburg empfängt Zwickau. Goal erklärt Euch, wo es das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM zu sehen gibt.

Der trifft am Samstag in der auf den FSV Zwickau. Die Partie wird heute um 14 Uhr in Duisburg angepfiffen.

Am 2. Spieltag spielt der Aufstiegsaspirant Duisburg gegen den Abstiegskandidaten aus Zwickau. Die Zebras verloren allerdings ihr erstes Saisonspiel mit 1:3 gegen Hansa Rostock, während Zwickau mit 2:1 gegen Unterhaching gewann.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo MSV Duisburg gegen FSV Zwickau heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

MSV Duisburg gegen FSV Zwickau heute live im TV und LIVE-STREAM: Die 3. Liga am Samstag

Wettbewerb : 3. Liga (2. Spieltag)

: 3. Liga (2. Spieltag) Datum : Samstag, 26. September 2020

: Samstag, 26. September 2020 Uhrzeit : 14 Uhr

: 14 Uhr Ort: Duisburg

MSV Duisburg gegen FSV Zwickau heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragungsrechte

Die 3. Liga wird vom Pay-TV-Sender MagentaSport und den Sendern der ARD live im TV und LIVE-STREAM übertragen. Während Magenta alle Spiele als Einzelspiel oder in der Konferenz zeigt, dürfen die Öffentlich-rechtlichen nur ausgewählte Partien übertragen. Für das Match zwischen Duisburg und Zwickau überträgt Magenta live und exklusiv.

MSV Duisburg gegen FSV Zwickau heute live im TV sehen: So geht's

Magenta geht ab 13.45 Uhr auf Sendung und zeigt die 3. Liga über die vollen 90 Minuten. Das Einzelspiel wird von Mike Münkel kommentiert, Thomas Wagner übernimmt die Moderation. Wer lieber die Konferenz schauen möchte, der kann das mit Martin Piller als Kommentator und Sascha Bandermann als Moderator tun.

Um Magenta empfangen zu können, müsst Ihr den Sender der Telekom abonniert haben und einen Receiver von Magenta besitzen. Für Kunden der Telekom ist das Abonnement im ersten Jahr kostenlos, danach fallen monatliche Gebühren von 4,95 Euro an. Wer kein Kunde der Telekom ist, der muss etwas tiefer in die Tasche greifen, hier kostet Magenta 16,95 Euro im Monat.

MSV Duisburg gegen FSV Zwickau: Die 3. Liga im LIVE-STREAM schauen

Falls Ihr gerade unterwegs seid oder noch keinen Receiver von Magenta besitzt, könnt Ihr das Spiel auch im LIVE-STREAM verfolgen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zur Übertragung. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung, alles, was Ihr dafür benötigt, ist eine stabile Internetverbindung.

Für den Stream gelten die gleichen Abonnementbedingungen wie für die Fernsehübertragung, sprich als Telekom-Kunde ist es für Euch kostenlos, als Nicht-Telekom-Kunde zahlt Ihr monatlich 16,95 Euro.

MSV Duisburg gegen FSV Zwickau heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

MSV Duisburg gegen FSV Zwickau im LIVE-TICKER verfolgen - die 3. Liga am Samstag

Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr nichts Wichtiges vom Spiel, fast in Echtzeit informieren wir Euch über die Ereignisse der 3. Liga. Gepaart mit interessanten Statistiken ist der Ticker eine gute Ergänzung zur TV-Übertragung – schaut mal rein!

MSV Duisburg gegen FSV Zwickau heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

MSV Duisburg bisher 6 Spiele (wettbewerbsübergreifend) FSV Zwickau 3 Siege 2 1 Remis 1 12 Tore 5 Vincent Vermeij (375 Tsd. Euro) wertvollster Spieler Morris Schröter (275 Tsd. Euro) 5,6 Mio. Euro Marktwert 4,4 Mio. Euro

MSV Duisburg gegen FSV Zwickau heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Übertragungen der 3. Liga im Überblick