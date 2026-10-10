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Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

"Möchte ein Teil davon sein": Cole Palmer setzt beim FC Chelsea ein deutliches Zeichen

Premier League
FC Chelsea
C. Palmer

Der Mittelfeldstar will langfristig an der Stamford Bridge bleiben und dokumentiert das mit seiner Unterschrift unter einen Vertrag mit bemerkenswerter Laufzeit.

Der englische Fußball-Nationalspieler Cole Palmer (24) hat seinen Vertrag beim FC Chelsea langfristig bis 2034 verlängert. Das gaben die Blues am Samstag bekannt. Der Offensivspieler kam 2023 nach London und lief seitdem in 138 Spielen für Chelsea auf.

"Chelsea bedeutet mir sehr viel und ich denke, der Klub ist auf dem richtigen Weg", sagte Palmer: "Ich habe das Gefühl, dass wir hier regelmäßig große Titel gewinnen, und ich möchte ein Teil davon sein." 2025 gewann er mit den Blues die Conference League und die Klub-WM.

Palmer, der seine Ausbildung bei Premier-League-Konkurrent Manchester City absolviert hat und dort mit unter anderem vier Meistertiteln (2021 bis 2024) und dem Champions-League-Triumph 2023 seine größten Erfolge feierte, stand in dieser Saison in allen sieben Pflichtspielen Chelseas auf dem Platz.

Für die englische Nationalmannschaft absolvierte Palmer bislang 14 Länderspiele und wurde 2024 Vize-Europameister. Seit der Übernahme von Thomas Tuchel bekam er jedoch deutlich weniger Einsatzzeit. Für die WM im Sommer war der 24-Jährige nicht nominiert, für die Nations-League-Spiele Ende September hatte er sich aus dem Kader zurückgezogen.

Häufig gestellte Fragen

Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.

Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich. 

Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um. 

Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.

Mit 36 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause. 

Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu. 

Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.

Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen. 

Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen. 

Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).

Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.

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