Badredine Bouanani steht kurz vor einem Wechsel vom VfB Stuttgart zu den Rangers nach Glasgow. Dies geht aus übereinstimmenden Medienberichten hervor. Laut Sky Sports absolviert der 21-Jährige bereits den Medizincheck in Schottland. Für die Vereine drängt die Zeit, da das dortige Transferfenster am Donnerstag um 18 Uhr deutscher Zeit schließt.

Nach Angaben des Bezahlsenders handelt es sich bei dem Geschäft zwischen den Schwaben und dem Klub aus der Scottish Premiership um eine Leihe mit anschließender Kaufoption. Bezüglich der genauen finanziellen Modalitäten kursieren derzeit noch leicht abweichende Zahlen.

Während die Bild von einer festgeschriebenen Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro berichtet, nennt der kicker genauer aufgeschlüsselte Details: Dem Fachmagazin zufolge überweisen die Schotten eine Leihgebühr von rund 500.000 Euro an den VfB und sicherten sich eine Kaufoption, die bei etwa 19 Millionen Euro liegt.

Damit findet eine mehrtägige Wechselsaga auf den letzten Drücker ihr Ende. Bouanani saß bereits am Dienstag auf gepackten Koffern, da ein Engagement in der Bundesliga im Raum stand.

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Auch Bremen und Schalke wollten wohl Badredine Bouanani

Der SV Werder Bremen verhandelte intensiv mit der Stuttgarter Vereinsführung über eine Last-minute-Leihe, um den Kader in der Offensive kurzfristig zu verstärken. Eine Einigung kam zwischen den Parteien jedoch nicht mehr zustande.

Neben den Werderanern zeigten in den vergangenen Tagen noch weitere Vereine Interesse an der Verpflichtung des Flügelspielers. So beschäftigten sich auch der FC Schalke 04 sowie der französische Erstligist Racing Straßburg mit Bouanani.

Der fünfmalige Nationalspieler, der in Stuttgart noch einen Vertrag bis 2023 besaß, wechselte erst im vergangenen Sommer an den Neckar. Damals überwiesen die Schwaben 15 Millionen Euro Ablöse an OGC Nizza. Bouanani kam beim VfB zu 28 Pflichtspieleinsätzen, in denen ihm zwei Tore sowie zwei Vorlagen gelangen. Allerdings spielte er nur 1002 Minuten und stand lediglich elfmal in der Startelf von Trainer Sebastian Hoeneß.