Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-PSGAFP

Mit einigen Wochen Verspätung: BVB bestätigt Entscheidung über die Zukunft von Matthias Sammer

Bundesliga
Borussia Dortmund

Borussia Dortmund hat erstmals offiziell die Vertragsverlängerung mit Berater Matthias Sammer bis 2028 bestätigt.

"Es geht weiter. Matthias hat einen Vertrag bis 2028 bei uns. Darauf haben wir uns schon im Sommer verständigt, dass wir die gemeinsame Zusammenarbeit fortsetzen", sagte der neue Klubchef Carsten Cramer dem SID.

Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, Sammers Zukunft im Verein sei offen. Diesen tritt Cramer entgegen. "Wir arbeiten mit ihm sehr gerne zusammen, wir schätzen ihn sehr", betonte der 57-Jährige. "Wir sind sehr froh, dass er auf unserer Seite ist, auf unserer Tribüne sitzt, viel im Hintergrund arbeitet und seine Erfahrung zur Verfügung stellt. Das ist gut so."

Der BVB hat Ende September auch die Verträge mit seinem Geschäftsführer-Trio (zudem Lars Ricken und Thomas Treß) verlängert. Im Zuge dessen stieg Cramer zum Vorsitzenden der Geschäftsführung auf. Sammer, der für den BVB fünf Jahre lang gespielt hat und später Teil des Trainerteams wurde, berät den Verein seit 2018.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen