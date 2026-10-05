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Falko Blöding

Misstöne in Frankreichs Nationalmannschaft? Mittelfeldstar dementiert Misstöne mit Bayerns Michael Olise

UEFA Nations League A
Frankreich - Belgien
Frankreich
R. Cherki
M. Olise

Über einen brisanten Medienbericht kann Rayan Cherki nur lachen.

Rayan Cherki (23) hat einen Bericht über angebliche Misstöne zwischen ihm und Michael Olise (24) in der französischen Nationalmannschaft dementiert.

Der Mittelfeldstar reagierte bei X auf einen Bericht von L'Equipe. Die französische Zeitung hatte in einem Artikel über Olise geschrieben, dieser habe "eine sehr genaue Vorstellung davon, worauf es im Spiel ankommt" und er möge Mannschaftskameraden nicht, die sich nicht entsprechend verhielten.

So habe der Offensivakteur des FC Bayern bei der Weltmeisterschaft im Sommer "wenig Gefallen an bestimmten Eigenheiten gezeigt", die Mitspieler Cherki im Training an den Tag legte. Der City-Spieler sei "ein Spieler und eine Persönlichkeit, die Olise zudem immer noch nicht ganz versteht", hieß es weiter. Frankreich beendete die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko auf dem vierten Platz.

Cherki schrieb bei X dazu: "Eine weitere Erfindung. Welch wundervolle Inspiration!" Das garnierte er mit vor Tränen lachenden Emojis.

Cherki und Olise sind unter dem neuen Cheftrainer Zinedine Zidane (54) Fixpunkte in der Equipe tricolore. In zwei der drei Spiele unter dem ehemaligen Weltklassespieler standen sie jeweils in der Startformation. Und beim 1:0-Sieg in Belgien vor einigen Tagen kamen sie jeweils von der Bank, Olise erzielte nach einem Sololauf den Siegtreffer.

Michael Olise und Rayan Cherki jubeln gemeinsam

Auf dem Rasen ist von Misstönen zwischen den beiden Edeltechnikern ohnehin wenig zu sehen. Beim 1:1 gegen Italien in der Nations League am Freitagabend gelang Olise mit einem atemberaubenden Freistoßtor im Stade de France die zwischenzeitliche Führung für Les Bleus. Den Treffer bereitete Cherki mit einer Finte vor der Ausführung vor. Nachdem sich die blaue Jubeltraube um den Bayern-Star wenig später gelichtet hatte, klatschten er und Cherki nochmal gesondert ab.

Am Montagabend absolvieren die Franzosen ihre letzte Partie dieser Länderspielpause. Dann treten sie in Saint-Denis erneut gegen Belgien an. Aktuell belegt Frankreich in der Gruppe A mit sieben Punkten aus drei Begegnungen den Spitzenplatz. Die Belgier rangieren mit sechs Zählern direkt dahinter.

Häufig gestellte Fragen

Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.

Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.

Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.

Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter. 

Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.

Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.

Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.

Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.

Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.

Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.

Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse. 

Michael Olise hat eine Tochter namens Aaliyah Noor mit seiner Ex-Freundin Fatima Zaunbrecher, die er nach einem Vaterschaftstest offiziell anerkannte.

Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.

Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt.

Er hat bereits vier Titel mit dem FC Bayern gesammelt. 2025 und 2026 die deutsche Meisterschaft sowie 2026 den DFB-Pokal und 2026 den DFL-Supercup.

Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.

Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.

Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname

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