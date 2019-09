Niederländische Minister streamen Europa-League-Spiel während Parlamentsdebatte

statt Parlamentsdebatte: Die niederländischen Minister Ferdinand Grapperhaus (Justiz und Sicherheit) sowie Cora van Nieuwenhuizen (Infrastruktur) haben am Donnerstagabend während einer Haushaltsdebatte zeitweise das Spiel zwischen den Glasgow und Rotterdam (1:0) auf ihren Tablets gestreamt. Das Fehlverhalten der beiden Kabinettsmitglieder in Den Haag war im TV-Sender NOS zu sehen.

Daraufhin hagelte es Kritik, Grapperhaus entschuldigte sich am Freitag bei Premierminister Mark Rutte für sein Handeln. Auch van Nieuwenhuizen versprach Besserung. Rutte zeigte Verständnis: "Jeder schaut auf sein Telefon und bearbeitet seine Post und Mails, selbst mir passiert das."

