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Malick Thiaw weckt mit seinen Leistungen angeblich Begehrlichkeiten bei einem Premier-League-Rivalen seines Klubs Newcastle United.

Der strauchelnde englische Spitzenklub Manchester United zeigt Interesse am deutschen Nationalspieler Malick Thiaw von Newcastle United. Dies berichtet Sky.

Dort heißt es, mehrere große Klubs hätten den Innenverteidiger "genau im Blickfeld". Einer davon sei Newcastles Premier-League-Rivale ManUnited. Dieser habe bei Thiaw bereits "angeklopft".

Konkret geht es dabei aber ausdrücklich nicht um einen Transfer im Winter, den könnte Manchester angesichts leerer Kassen schlicht nicht stemmen. Zur kommenden Saison sei ein Abschied Thiaws aus Newcastle indes "möglich".

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Allerdings steht der Abwehrspieler bei den Magpies noch bis 2029 unter Vertrag und sein Klub fordert bei einem Abgang eine satte Ablöse: Mindestens 80 Millionen Euro ruft Newcastle laut Sky auf. Eine Summe, die Thiaw im Ranking der teuersten Verteidiger Geschichte weit nach oben befördern würde.

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Mehr als 80 Millionen Euro kosteten in der Geschichte erst fünf Verteidiger:

Josko Gvardiol (2023 für 90 Millionen Euro zu Manchester City)

Harry Maguire (2019 für 87 Millionen Euro zu Manchester United)

Matthijs de Ligt (2019 für 85,5 Millionen Euro zu Juventus)

Virgil van Dijk (2017 für 84,65 Millionen Euro zum FC Liverpool)

Wesley Fofana (2022 für 80,40 Millionen Euro zum FC Chelsea)

Wo spielte Malick Thiaw vor seinem Wechsel nach Newcastle?

Thiaw spielte mehrere Jahre in der Jugend des FC Schalke und schaffte dort den Sprung zu den Profis. 2022 wechselte er für knapp 13 Millionen Euro zur AC Mailand in die Serie A. Von dort ging es drei Jahre später auf die Insel, als Newcastle 35 Millionen Euro für ihn an die Rossoneri überwies.

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Für Newcastle absolvierte der 25-Jährige seitdem 64 Pflichtspiele, in denen ihm fünf Tore und zwei Vorlagen gelangen. Auch in dieser Saison ist er unter Matthias Jaissle Stammkraft und kam in der Defensivzentrale zu zehn Einsätzen.

Getty Images

Am vergangenen Freitag stand Thiaw im Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien (3:1) etwas überraschend in der Startformation. Thiaw erhielt bei Bundestrainer Jürgen Klopp den Vorzug gegenüber Nico Schlotterbeck und bestritt sein zehntes A-Länderspiel. Dabei zeigte er eine gute Leistung.