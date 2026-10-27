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CarrickGetty Images
SID

Michael Carrick vor dem Aus? Manchester sorgt für große Überraschung

Premier League
FC Chelsea - Manchester United
FC Chelsea
Manchester United
M. Carrick

Michael Carrick bekommt trotz der Negativserie beim englischen Rekordmeister Manchester United überraschend eine weitere Bewährungschance.

Der frühere Profi der Red Devils wird Medienberichten zufolge auch beim Premier-League-Spiel am Samstag beim FC Chelsea auf der Bank sitzen. Nach acht Spielen in Folge ohne Sieg wird heftig über seine Zukunft spekuliert.

Zuletzt setzte es zwei heftige Pleiten in der Liga gegen Bournemouth (0:3) und der Champions League. gegen Como (1:4). Besonders das Debakel in Italien hatte für Diskussionsstoff gesorgt - nicht nur über Carricks Zukunft als Trainer, sondern auch bezüglich des Verhaltens von Kapitän Bruno Fernandes, der die Taktik seines Trainers öffentlich hinterfragte. Als potenzielle Nachfolger für Carrick wurden zuletzt Julian Nagelsmann, Antonio Conte und Eddie Howe genannt.

Laut BBC, Sky Sports und anderen Medien darf Carrick aber vorerst bleiben. Am Dienstag leitete der 45-Jährige, der im Mai als Nachfolger von Ruben Amorim einen Zweijahresvertrag erhalten hatte, auch das Training.

Manchester United legt unter Carrick einen historisch schlechten Saisonstart hin

Carrick hatte United in der vergangenen Saison als Interimstrainer auf Platz drei und zurück in die Champions League geführt. In dieser Spielzeit läuft es nicht, Manchester gewann nur zwei der ersten zwölf Spiele. Sieben Punkte aus acht Ligapartien bedeuten den schlechtesten Saisonstart seit 40 Jahren.

United-Legende Wayne Rooney, der noch mit Carrick zusammengespielt hat, nahm sich die Stars zur Brust. Die Spieler müssten per "Feuerwerk im Hintern" daran erinnert werden, was es bedeutet, für den Klub zu spielen, sagte er im Podcast "Stick to United". Er würde gerne in die Kabine gehen und die Profis fragen: "Was zur Hölle tut ihr da?"


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