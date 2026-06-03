Weltmeisterschaft - WM Gruppe A Mexico City Stadium

Das Spiel zwischen Mexiko und Südafrika beginnt am 11. Juni 2026 um 14:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT.

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Mexiko gegen Südafrika: Hintergrund

Mexiko und Südafrika eröffnen die Weltmeisterschaft 2026 im Estadio Azteca in Mexiko-Stadt. Beide Teams bestritten auch das Eröffnungsspiel 2010 in Südafrika, dem ersten Turnier auf afrikanischem Boden. Simphiwe Tshabalalas Führungstreffer bleibt ein ikonischer Moment. Im Jahr 2026 will Co-Gastgeber Mexiko, aktuell Nummer 15 der FIFA-Weltrangliste, die Kampagne mit einem Sieg gegen die auf Rang 60 liegenden Bafana Bafana starten.

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Wer sind Mexikos Trainer und Schlüsselspieler?

Der 67-jährige Trainer Javier Aguirre führt das Team zum dritten Mal und baut auf die Erfahrung von Stürmer Raúl Jiménez. Der 34-jährige Angreifer von Fulham bestritt 125 Länderspiele, mehr als jeder andere aktive Spieler. Der junge Gilberto Mora vom Club Tijuana dürfte zunächst auf der Bank sitzen, doch der Spielmacher könnte als Einwechselspieler wichtige Impulse setzen.

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Aguirre coachte zuvor die Nationalteams von Japan und Ägypten sowie mehrere Clubs in Mexiko und Spanien, darunter Atlético Madrid, Espanyol, Mallorca, Real Zaragoza, Leganés und Monterrey. Aguirre, der schon 2002 und 2010 als Trainer tätig war, setzt auf den in Spanien geborenen Mittelfeldspieler Álvaro Fidalgo und den in Kolumbien geborenen Stürmer Julián Quiñones – beide sind eingebürgerte Stammkräfte.

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Wer sind der Trainer und die wichtigsten Spieler Südafrikas?

Der südafrikanische Nationaltrainer Hugo Broos, ein 74-jähriger Belgier, hat sich in den letzten Jahren bei den Fans der "Bafana Bafana" viel Sympathie erarbeitet, indem er Südafrika ins Halbfinale des Afrikanischen Nationen-Pokals 2023 führte, wo das Team schließlich den dritten Platz belegte, und nun die Mannschaft zum ersten Mal seit 16 Jahren wieder für eine Weltmeisterschaft qualifizierte. Broos ist für seine Erfolge bekannt: 2017 gewann er mit Kamerun den AFCON-Titel und holte in seiner Trainerlaufbahn fünf große Titel mit belgischen Spitzenklubs. Der Kader der Bafana Bafana besteht vor allem aus lokalen Spielern, darunter acht vom frisch gekürten Meister Orlando Pirates.

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Im Mittelfeld führt Teboho Mokoena von Mamelodi Sundowns das Spiel. Neben ihm setzt Broos auf das 21-jährige Orlando-Pirates-Talent Relebohile Mofokeng. Der in den USA spielende Verteidiger Mbekezeli Mbokazi ist erst 20, gilt aber schon als künftiger Bafana-Kapitän. Burnley-Stürmer Lyle Foster führt die Spitze mit Pressing, Laufwegen und Kombinationsspiel an. Auch der 22-jährige Olwethu Makhanya von Philadelphia Union aus der MLS ist ein Mann für die Zukunft.

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Mexikos WM-Kader

Torhüter: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Verteidiger: Jorge Sanchez (PAOK), Israel Reyes (Club America), Cesar Montes (Lokomotiv Moskau), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chavez (AZ).

Mittelfeldspieler: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (AEK Athen), Alvaro Fidalgo (Real Betis), Roberto Alvarado, Brian Gutierrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Alvarez (West Ham), Obed Vargas (Atletico Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chavez (Dynamo Moskau).

Stürmer: Cesar Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al-Qadsiah), Guillermo Martinez (UNAM), Armando Gonzalez (Guadalajara), Santiago Gimenez (AC Mailand), Raul Jimenez (Fulham).

Mexikos Weg zur Weltmeisterschaft

Da Mexiko gemeinsam mit den Vereinigten Staaten und Kanada die Weltmeisterschaft 2026 ausrichtet, musste sich El Tri nicht qualifizieren.

Kader für die WM in Südafrika

Torhüter: Ronwen Williams (Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Verteidiger: Khuliso Mudau (Sundowns), Thabang Matuludi (Polokwane), Khulumani Ndamane (Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Pirates), Ime Okon (Hannover 96), Aubrey Modiba (Sundowns), Samukelo Kabini (Molde), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Kamogelo Sebelebele (Pirates), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Mittelfeld: Teboho Mokoena (Sundowns), Sphephelo Sithole (Tondela), Thalente Mbatha (Pirates), Jayden Adams (Sundowns).

Stürmer: Lyle Foster (Burnley), Themba Zwane, Iqraam Rayners, Thapelo Maseko (alle Sundowns), Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Evidence Makgopa, Tshepang Moremi (alle Pirates).

Bafanas Weg zur Weltmeisterschaft

Die Qualifikation der Bafana Bafana für die Weltmeisterschaft 2026 ist eine enorme Leistung. Sie belegten in der anspruchsvollen CAF-Qualifikation (Afrika) den ersten Platz in Gruppe C und sicherten sich damit ihr Ticket für ihre erste Weltmeisterschaft seit der Ausrichtung des Turniers im Jahr 2010. Nur der Gruppenerste buchte direkt das WM-Ticket. Bafana Bafana setzte sich gegen Nigerias Auswahl durch, die bei der AFCON Rang zwei belegte.

Team-News & Kader

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Direkter Vergleich

MEX Letzte 2 Spiele SAF 0 Siege 1 Unentschieden 1 Sieg Südafrika 1 - 1 Mexiko

Südafrika 2 - 1 Mexiko 2 Erzielte Tore 3 Spiele über 2,5 Tore 1/2 Beide Teams haben getroffen 2/2

Tabelle

Schritt-für-Schritt-Anleitung für VPN, um heute Mexiko gegen Südafrika zu sehen

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