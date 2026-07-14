Meuterer, Kung-Fu-Kicker, Weltstar: Die unzensierte Geschichte des Patrice Evra

Es gibt Bilder, die den Fußball für immer prägen. Diego Maradonas "Hand Gottes", Zinedine Zidanes Kopfstoß im WM-Finale 2006, das unfassbare Finale von Doha 2022.

Und dann gibt es dieses Bild eines Mannschaftsbusses im südafrikanischen Knysna. Vor dem Bus stehen Journalisten, Kamerateams und ratlose Funktionäre.

Drinnen sitzen die französischen Nationalspieler und weigern sich, auszusteigen. Das Training? Boykottiert. Der Trainer? Völlig außen vor. Im Mittelpunkt dieses historischen Eklats steht - ob er es will oder nicht - der Kapitän dieser Mannschaft: Patrice Evra.

Evra, damals Linksverteidiger von Manchester United, war zu diesem Zeitpunkt einer der erfolgreichsten Fußballer Europas. Fünf englische Meisterschaften, ein Champions-League-Triumph und der Ruf eines kompromisslosen Führungsspielers hatten ihn zum Anführer der Equipe Tricolore gemacht. Doch statt Frankreich durch die Weltmeisterschaft zu führen, wurde Evra zum Gesicht eines der größten Skandale der Fußballgeschichte.

Es wäre jedoch zu einfach, Patrice Evra auf Knysna zu reduzieren. Denn kaum eine Karriere vereint so viele Widersprüche wie die des Franzosen. Er war Straßenfußballer und Weltstar, Kabinenführer und Provokateur, Publikumsliebling und eben auch: Skandalfigur.

Der Linksfuß gewann nahezu alles, was es im Vereinsfußball zu gewinnen gab, trat einem Fan mit einem Kung-Fu-Kick gegen den Kopf, sorgte mit bizarren Social-Media-Videos regelmäßig für Kopfschütteln und sprach Jahre später offen über sexuellen Missbrauch in seiner Kindheit sowie den alltäglichen Rassismus, den er als Profi erlebte.

Patrice Evra war vieles. Langweilig war er nie. Dabei begann seine Geschichte alles andere als glamourös.

Evras Geschichte beginnt im Straßenfußball

Geboren wurde Patrice Evra am 15. Mai 1981 im senegalesischen Dakar, wuchs jedoch wie so viele Weltklassefußballer in den Pariser Vororten auf. Über kleinere Vereine und die Straßen von Paris kämpfte er sich nach oben, ehe ihm bei der AS Monaco unter Trainer Didier Deschamps der Durchbruch gelang.

Als offensivstarker Linksverteidiger führte er den Außenseiter 2004 überraschend ins Finale der Champions League und spielte sich damit auf die Wunschliste der europäischen Topklubs.

Im Januar 2006 holte Sir Alex Ferguson den damals 24-Jährigen für rund acht Millionen Euro zu Manchester United. Sein Debüt gegen Manchester City verlief zwar katastrophal – Ferguson nahm ihn bereits zur Halbzeit vom Feld –, doch der Schotte hielt an seinem Neuzugang fest. Eine Entscheidung, die sich auszahlen sollte.

In den folgenden Jahren entwickelte sich Evra zu einem der besten Linksverteidiger der Welt. Mit Manchester United gewann er fünf englische Meisterschaften sowie 2008 die Champions League und gehörte gemeinsam mit Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Ryan Giggs, Paul Scholes und Wayne Rooney zum Kern einer der erfolgreichsten United-Mannschaften der Vereinsgeschichte.

Innerhalb der Kabine galt Evra als geborener Führungsspieler. Laut, emotional und niemals um eine Meinung verlegen übernahm er Verantwortung und scheute keine Konflikte – Eigenschaften, die ihn für Ferguson unverzichtbar machten. Dieselben Charakterzüge sollten allerdings nur wenige Jahre später auch zu seinem größten Verhängnis werden.

Die Mischung aus Charisma, Führungsstärke und Unberechenbarkeit machte ihn zu einem natürlichen Kapitän. Als Frankreich zur Weltmeisterschaft 2010 nach Südafrika reiste, trug deshalb niemand anderes als Patrice Evra die Kapitänsbinde der Equipe Tricolore.

Es schien der logische Höhepunkt einer außergewöhnlichen Karriere zu werden. Stattdessen begann dort das Kapitel, das seinen Namen bis heute überschattet.

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Evra und das Drama der Weltmeisterschaft 2010

Denn die Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika wurde nicht zu seinem sportlichen Höhepunkt, sondern zu einem beispiellosen Absturz – für ihn persönlich und für den gesamten französischen Fußball.

Dabei hatte schon vor dem ersten Anpfiff kaum etwas darauf hingedeutet, dass Frankreich um den Titel würde mitspielen können. Nationaltrainer Raymond Domenech war seit Jahren umstritten. Dem Finaleinzug bei der WM 2006 folgte eine enttäuschende EM 2008, fragwürdige Personalentscheidungen und immer größere Spannungen zwischen Trainer und Mannschaft. Domenech galt als verschlossen, stur und kaum noch erreichbar. Seine taktischen Ideen wurden zunehmend hinterfragt, während das Verhältnis zu vielen Führungsspielern längst zerrüttet war.

Patrice Evra sollte als Kapitän zwischen Trainer und Mannschaft vermitteln. Eine Aufgabe, die sich schon bald als unmöglich herausstellen sollte.

Frankreich startete mit einem enttäuschenden 0:0 gegen Uruguay ins Turnier. Viel schwerer als das Ergebnis wog jedoch der Eindruck auf dem Platz. Die Equipe Tricolore wirkte ideenlos, uninspiriert und erstaunlich leblos. Besonders die überraschende Systemumstellung Domenechs kurz vor Turnierbeginn sorgte intern für Verwunderung. Mehrere Spieler konnten nicht nachvollziehen, warum eingespielte Abläufe plötzlich über Bord geworfen wurden.

Evra sprach später offen darüber. Nach nahezu jeder Trainingseinheit, erzählte er Monate später, seien Mitspieler zu ihm gekommen und hätten sich über die mangelnde taktische Vorbereitung beschwert. Statt über Fußball werde ständig über Nebensächlichkeiten diskutiert. Ein echter Dialog zwischen Mannschaft und Trainer habe praktisch nicht mehr existiert.

Noch blieb dieser schwelende Konflikt hinter verschlossenen Türen. Das änderte sich schlagartig nach dem zweiten Gruppenspiel gegen Mexiko.

WM 2010: Anelka und Domenech veränderten alles

Frankreich verlor verdient mit 0:2 und stand plötzlich mit dem Rücken zur Wand. Doch über das Spiel sprach schon wenige Stunden später kaum noch jemand. Stattdessen erschütterte eine Schlagzeile das gesamte Turnier.

Stürmer Nicolas Anelka soll Domenech in der Halbzeitpause nach einer taktischen Kritik massiv beleidigt haben. Die französische Sportzeitung L'Equipe veröffentlichte den Wortlaut am nächsten Morgen auf ihrer Titelseite. Der französische Verband reagierte umgehend und schloss Anelka aus dem WM-Kader aus.

Was als notwendige Disziplinarmaßnahme gedacht war, entwickelte sich zum Wendepunkt der gesamten Weltmeisterschaft.

Innerhalb der Mannschaft herrschte blankes Entsetzen über die Entscheidung. Viele Spieler waren weniger über Anelkas Verhalten empört als darüber, dass Interna aus der Kabine an die Öffentlichkeit gelangt waren. Für sie war nicht nur ein Mitspieler geopfert worden – sie fühlten sich verraten. Patrice Evra stand plötzlich zwischen allen Fronten.

Als Kapitän musste er einerseits den Verband vertreten, gleichzeitig genoss er innerhalb der Mannschaft großes Vertrauen. Er entschied sich für die Kabine. Am 20. Juni eskalierte die Situation endgültig.

Eigentlich sollte Frankreich im südafrikanischen Knysna das Training vor dem entscheidenden Gruppenspiel gegen Gastgeber Südafrika absolvieren. Hunderte Journalisten und Kamerateams warteten bereits am Trainingsplatz. Doch statt einer normalen Einheit spielte sich eine Szene ab, die in die Fußballgeschichte eingehen sollte.

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Evra im Zentrum: Trainingsboykott als höchste Eskalationsstufe

Zunächst geriet Evra auf dem Trainingsgelände lautstark mit Fitnesscoach Robert Duverne aneinander. Die Diskussion eskalierte derart, dass Duverne wutentbrannt seine Stoppuhr und das Trainingsleibchen auf den Boden schleuderte und das Gelände verließ. Bilder dieses Wutausbruchs gingen wenig später um die ganze Welt. Doch das eigentliche Schauspiel begann erst danach.

Die französischen Nationalspieler stiegen geschlossen wieder in ihren Mannschaftsbus. Domenech blieb zunächst ratlos vor dem Fahrzeug stehen. Wenige Augenblicke später schloss sich die Bustür. Der Bus fuhr einige Meter weiter und blieb stehen. Niemand stieg aus.

Das Training war beendet, bevor es überhaupt begonnen hatte. Die Spieler hatten beschlossen, die Einheit zu boykottieren – als Protest gegen den Ausschluss Anelkas. Draußen herrschte völlige Fassungslosigkeit. Kameras filmten jede Bewegung, Reporter versuchten zu verstehen, was gerade geschah. Domenech erhielt schließlich eine schriftliche Erklärung der Mannschaft, in der diese ihre Solidarität mit Anelka erklärte. Ausgerechnet der Nationaltrainer musste diese Erklärung anschließend selbst vor laufenden Kameras verlesen – ein Bild, das seine Autorität endgültig zerstörte.

Frankreich hatte seinen Trainer öffentlich entmachtet Und Patrice Evra? Obwohl bis heute diskutiert wird, wer den Boykott tatsächlich initiierte, war der Kapitän unweigerlich das Gesicht der Revolte. Als Anführer der Mannschaft verkörperte er für viele Beobachter den Zusammenbruch der französischen Nationalelf. Medien bezeichneten ihn als Drahtzieher, Politiker forderten Konsequenzen, ehemalige Nationalspieler übten scharfe Kritik.

Der Begriff "Knysna" wurde in Frankreich binnen weniger Tage zum Synonym für Schande. Sportlich war das Turnier ohnehin nicht mehr zu retten. Frankreich verlor auch das abschließende Gruppenspiel gegen Gastgeber Südafrika mit 1:2 und schied als Tabellenletzter mit nur einem Punkt und einem einzigen erzielten Tor bereits in der Vorrunde aus. Für den Vizeweltmeister von 2006 war es eine der größten Blamagen seiner Geschichte. Die Aufarbeitung begann unmittelbar nach der Rückkehr.

Domenech musste seinen Posten räumen. Der französische Verband leitete Untersuchungen gegen mehrere Spieler ein. Evra wurde ebenso wie Franck Ribery, Nicolas Anelka, Jeremy Toulalan und Eric Abidal vorgeladen. Am Ende erhielt der Kapitän eine Sperre für fünf Länderspiele. Bemerkenswert war jedoch, dass Evra keine Ausreden suchte. Monate später rechnete er zwar gnadenlos mit Domenech ab. Es habe keinen Dialog gegeben, taktisch sei die Mannschaft unzureichend vorbereitet gewesen, nach jedem Training hätten sich Spieler bei ihm über den Trainer beschwert. Gleichzeitig räumte er aber ein, dass auch die Mannschaft versagt habe.

"Die Hauptverantwortlichen standen auf dem Platz", sagte Evra rückblickend. Auch der Trainingsboykott sei ein Fehler gewesen. Die Spieler hätten ihre Solidarität mit Anelka anders ausdrücken müssen. Es war ein bemerkenswert selbstkritischer Ton – einer, der allerdings kaum noch etwas am öffentlichen Bild ändern konnte. Denn wann immer in Frankreich heute vom "Bus von Knysna" die Rede ist, fällt zwangsläufig auch der Name Patrice Evra.

Der Kapitän, der eigentlich eine Nation vereinen sollte, war stattdessen zum Symbol ihres größten Fußball-Debakels geworden. Und doch sollte selbst dieses Kapitel nicht das Verrückteste bleiben, was seine außergewöhnliche Karriere noch bereithielt.

Mit dem Debakel von Knysna schien Evras Ruf endgültig zerstört. Viele Profis wären an einem solchen Makel zerbrochen, doch genau das entsprach nie seiner Persönlichkeit. Statt sich zurückzuziehen, blieb der Franzose auch in den folgenden Jahren das, was er schon immer gewesen war: laut, emotional und unberechenbar.

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November 2017: Evra und der Kung-Fu-Tritt

Die wohl spektakulärste Eskalation folgte im November 2017. Vor einem Europa-League-Spiel von Olympique Marseille gegen Vitoria Guimaraes wurde Evra beim Aufwärmen von eigenen Fans beleidigt. Seine Reaktion ging um die Welt: Der Franzose sprang einem Zuschauer mit einem Kung-Fu-Tritt gegen den Kopf entgegen – eine Szene, die unweigerlich Erinnerungen an Eric Cantona weckte. Der Schiedsrichter zeigte ihm noch vor dem Anpfiff die Rote Karte, die UEFA sperrte ihn für sieben Monate, Marseille löste kurz darauf seinen Vertrag auf. Es war das unrühmliche Ende einer außergewöhnlichen Vereinskarriere.

Auch abseits des Platzes blieb Evra ein Dauergast in den Schlagzeilen. Nach seinem Karriereende entwickelte er sich mit seinem Motto "I love this game" zu einer der schillerndsten Figuren in den sozialen Medien. Millionen Fans verfolgten seine exzentrischen Videos, in denen er tanzte, rohe Hühner küsste oder Cristiano Ronaldo augenzwinkernd mit Schafen auf einem Boot parodierte. Zwischen skurrilem Humor und kompletter Absurdität schien bei Evra oft nur ein schmaler Grat zu liegen.

Nicht jede Provokation war allerdings harmlos. Nach dem sensationellen Champions-League-Aus von Paris Saint-Germain gegen Manchester United bezeichnete Evra die PSG-Profis 2019 in einem Snapchat-Video als "Bande von Schwuchteln". Nach einer Welle der Kritik, meinte er: "Ich liebe alle Menschen und bin nicht homophob." Das französische Wort "pede" sei falsch übersetzt worden und das Video lediglich als Scherz gedacht gewesen. Die Entschuldigung überzeugte jedoch längst nicht jeden.

Dabei hatte Evra selbst seine Erfahrungen machen müssen mit Hass gegen Minderheiten. Besonders emotional wurde sein Streit mit Luis Suarez. Nachdem der Liverpool-Stürmer Evra 2011 während eines Premier-League-Spiels mehrfach rassistisch beleidigt haben soll, sprach der Franzose den Vorfall öffentlich an. Der englische Fußballverband sperrte Suarez anschließend für acht Spiele. Dass sich die Liverpool-Profis wenig später demonstrativ in T-Shirts zur Unterstützung ihres Teamkollegen warm machten und Suarez Evra beim nächsten Aufeinandertreffen sogar den Handschlag verweigerte, spaltete den englischen Fußball.

Evras emotionale Kindheitsgeschichte

Für Evra war der Fall weit mehr als ein gewöhnlicher Streit zwischen zwei Profis. Immer wieder berichtete er von rassistischen Beleidigungen während seiner Karriere. "Wenn ich über Rassismus spreche, denken viele sofort, ich spiele die Opferrolle. Aber ich spreche darüber, weil ich möchte, dass sich etwas ändert." Der Fall Suarez wurde deshalb zu einem der wichtigsten Präzedenzfälle im englischen Fußball.

Hinter all den Eskapaden verbarg sich allerdings ein Patrice Evra, den die Öffentlichkeit jahrzehntelang überhaupt nicht kannte. Erst 2021 offenbarte der frühere Nationalspieler in seiner Autobiografie, dass er als 13-Jähriger von einem Lehrer sexuell missbraucht worden war. "Ich möchte kein Opfer sein. Ich möchte ein Beispiel sein." Jahrzehntelang habe er geschwiegen, weil er sich geschämt habe. Erst mit über 40 Jahren fand er den Mut, öffentlich darüber zu sprechen.

Evra sagte meist das, was er dachte, unabhängig davon, ob ihm dafür Applaus oder heftige Kritik entgegenschlug. Diese Authentizität machte ihn sympathisch, führte aber ebenso regelmäßig zu Fehltritten. Zwischen Kung-Fu-Tritt, bizarren Internetvideos, verbalen Entgleisungen und seinem entschlossenen Kampf gegen Rassismus zeigte sich immer wieder derselbe Mensch: impulsiv, emotional und kompromisslos.

Vielleicht war Patrice Evra nie der Held, den sich der Fußball wünschte – aber ganz sicher einer der Charaktere, die er niemals vergessen wird.