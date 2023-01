Mercedes-Benz JuniorCup heute im TV und LIVE STREAM: Das U19 Hallenturnier live sehen

Heute wird der Mercedes-Benz JuniorCup ausgetragen. Wo läuft das U19-Hallenturnier live im TV und STREAM?

Der Mercedes-Benz JuniorCup wird am heutigen Samstag, 7. Januar 2023, und am morgigen Sonntag, 8. Januar, ausgetragen. Beim prestigeträchtigen U19-Hallenturnier stehen sich im Glaspalast in Sindelfingen einige der besten Nachwuchsmannschaften Europas gegenüber. Aber wo läuft das Turnier live im TV und STREAM? GOAL hat recherchiert.

Beim Mercedes-Benz JuniorCup treffen an diesem Wochenende einige der hoffnungsvollsten Talente nationaler und internationaler Top-Klubs aufeinander. Das U19-Hallenturnier startet am Samstag um 12.00 Uhr mit den Gruppenspielen, am Sonntag stehen die Zwischenrunde und die Platzierungsspiele an.

Aus Deutschland gehen die U19-Mannschaften von RB Leipzig, vom 1. FC Köln, vom FC Augsburg und vom VfB Stuttgart an den Start. Komplettiert wird der Wettbewerb von Manchester United, Galatasaray Istanbul, SL Benfica und Titelverteidiger Rapid Wien. Zunächst treten die Teams in zwei Gruppen gegeneinander an, im Anschluss folgt noch eine Zwischenrunde, ehe die Halbfinals und die Platzierungsspiele ausgetragen werden.

An diesem Wochenende findet der Mercedes-Benz JuniorCup in Sindelfingen statt. Wer überträgt das U19-Hallenturnier live in TV und STREAM?

Mercedes-Benz JuniorCup heute im TV und LIVE STREAM: Allgemeine Infos zum U19 Hallenturnier

Event: Mercedes-Benz JuniorCup Datum: 7. und 8. Januar 2023 Austragungsort: Glaspalast Sindelfingen Teilnehmende U19-Teams: FC Augsburg, 1. FC Köln, RB Leipzig, VfB Stuttgart, Manchester United, Galatasaray Istanbul, Rapid Wien, SL Benfica

Mercedes-Benz JuniorCup heute im TV und LIVE STREAM: In welchem Modus treten die U19-Teams gegeneinander an?

Zu Beginn stehen die Gruppenspiele an, die über eine Dauer von neun Minuten pro Halbzeit gespielt werden. Auf die Gruppenspiele folgen zwei Partien pro Team in der Zwischenrunde. Dafür werden der Erst- und Viertplatzierte der einen Gruppe mit dem Zweit- und Drittplatzierten der anderen Gruppe gemixt.

Die Erst- und Zweitplatzierten der jeweiligen Zwischenrunden-Gruppe stehen sich dann in den Halbfinals gegenüber, den Abschluss des Turniers bildet das große Finale am morgigen Sonntag um 18.30 Uhr.

Mercedes-Benz JuniorCup heute im TV und LIVE STREAM: Wie sehen die Gruppen beim U19 Hallenturnier aus?

Gruppe A Gruppe B Manchester United Rapid Wien VfB Stuttgart Köln Galatasaray Istanbul SL Benfica RB Leipzig FC Augsburg

Mercedes-Benz JuniorCup heute im TV und LIVE STREAM: Wird das U19 Hallenturnier im Free-TV gezeigt?

"Mit dem Mercedes-Benz JuniorCup haben wir ein hochklassiges Jugend-Turnier, das für unseren Nachwuchs immer ein absolutes Highlight ist. Gerade der Austausch mit internationalen Top-Mannschaften ist wichtig, um sich weiterzuentwickeln", wird Ex-Profi Cacau, mittlerweile Markenbotschafter des VfB Stuttgart und Schirmherr der Veranstaltung, von der Stuttgarter Zeitung zitiert.

Wer den Talenten beim Kicken zusehen möchte, kann das heute und morgen im Free-TV tun. Der TV-Sender Sport1 überträgt das Turnier live, los geht's um 12.00 Uhr. In der Vergangenheit nahmen übrigens schon einige bekannte Fußballer an dem Turnier teil. Dazu zählen beispielsweise Joshua Kimmich, Leroy Sané, Marcus Rashford, Manuel Neuer oder auch Mesut Özil.

Mercedes-Benz JuniorCup heute im TV und LIVE STREAM: Überträgt Sport1 das U19 Hallenturnier auch im LIVE STREAM?

Selbstverständlich könnt Ihr das Hallenturnier auch via LIVE STREAM ansehen. Diesen findet Ihr auf der Website von Sport1 und in der App.

Als Moderator wird Hartwig Thöne im Einsatz sein, Nico Seepe und Markus Höhner fungieren als Kommentatoren.

Mercedes-Benz JuniorCup heute im TV und LIVE STREAM: Zeitplan, Übertragung, Sender - Übersicht zum U19 Hallenturnier