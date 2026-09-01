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enzo-fernandez(C)Getty Images

Mega-Ablöse für Mittelfeldstar: Manchester City macht angeblich nächsten Millionen-Transfer perfekt

Premier League
Enzo Fernández
Transfers
Manchester City
FC Chelsea

Kurz vor Transferschluss ist der Wechsel des argentinischen Vizeweltmeisters Enzo Fernandez zu Manchester City offenbar fix.

Wie Sky berichtete, haben sich Fernandez' aktueller Klub FC Chelsea und ManCity auf eine Ablösesumme in Höhe von 120 bis 130 Millionen Pfund (140 bis rund 152 Millionen Euro) geeinigt. Dies wäre der teuerste Transfer des Sommers und der sechste, bei dem die Ablösesumme die 100-Millionen-Euro-Schallmauer knackt.

Bestätigt ist der Transfer noch nicht. Gerüchte über das Interesse Manchesters an dem zentralen Mittelfeldspieler halten sich aber bereits seit Wochen. Bislang ist der teuerste Transfer in diesem Sommer jener von Morgan Rogers von Aston Villa zum FC Chelsea (138 Mio. Euro).

ManCity war in diesem Sommer bereits sehr aktiv, für Elliot Andersen (von Nottingham Forest) zahlte der Klub 135 Millionen Euro, für Ayyoub Bouaddi (OSC Lille) etwa 95 Millionen.

Vier der fünf teuersten Transfers tätigten Premier-League-Klubs. Der FC Liverpool holte Bradley Barcola (von Paris Saint-Germain) für 125 Millionen Euro, Tottenham Hotspur überwies 108 Millionen für Sandro Tonali an Newcastle United.

Als einziger Klub außerhalb Englands griff Real Madrid derart tief in die Tasche. Der spanische Rekordmeister gab für Yan Diomande von RB Leipzig 125 Millionen Euro aus.

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Häufig gestellte Fragen

Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.

Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich. 

Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um. 

Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.

Mit 36 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause. 

Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu. 

Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.

Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen. 

Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen. 

Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).

Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.

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