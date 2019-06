Bericht: Real Sociedad verpflichtet Alexander Isak von Borussia Dortmund

Alexander Isak wechselt offenbar von Borussia Dortmund zu Real Sociedad. Zuletzt war der 19-Jährige an Willem II in die Niederlande ausgeliehen.

Laut Informationen des Diario Vasco wechselt der schwedische Stürmer Alexander Isak von für 6,5 Millionen Euro zu und erhält dort einen Fünfjahresvertrag. Die Transfersumme könnte sich durch verschiedene Klauseln auf sieben Millionen Euro erhöhen.

Der 19-Jährige durchlief offenbar am gestrigen Dienstag den Medizincheck, während die Dortmunder Verantwortlichen noch mit seinem neuen Klub über die Ablöse verhandelten. Am Abend unterschrieb er dann wohl seinen Vertrag bei den Basken. Vor allem Isaks junges Alter, sein großes Potenzial und seine technischen Fähigkeiten sollen den Klub aus San Sebastian überzeugt haben.

Alexander Isak: Nur 13 Spiele in zwei Jahren beim BVB

Bereits am Montag war Isak wegen des EM-Qualifikationsspiels der schwedischen Nationalmannschaft gegen in Madrid und war trotz nur neun gespielten Minuten ein sehr begehrter Interview-Partner. Zu den Wechsel-Gerüchten sagte er da noch, dass noch nichts entschieden sei. "Ich weiß, dass Real Sociedad interessiert ist, aber ich habe auch noch einen Vertrag in Dortmund. Es ist noch keine Entscheidung getroffen, wir werden sehen", so Isak in der Mixed Zone. Doch nun ist der Transfer wohl in trockenen Tüchern.

Der Schwede kam 2017 für rund neun Millionen Euro vom AIK Solna nach Dortmund. Dort reichte es jedoch nur zu 13 Einsätzen bei den Profis, in denen er ein Tor erzielte. In der vergangenen Spielzeit war Isak an den niederländischen Erstligisten ausgeliehen und kam dort auf 13 Tore und sieben Assists in 16 Spielen.