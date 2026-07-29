Max Eberl enthüllt: FC Bayern machte Michael Olise während der WM ein besonderes Angebot

"Immer wieder" habe er mit Olise während der WM Kontakt gehabt, verriet Eberl bei einer Medienrunde am Mittwoch, und erzählte kurzerhand zwei konkrete Episoden. "Er hat mir ein nettes Foto geschickt mit Manu Kone, den ich damals nach Gladbach geholt habe, wo sie beide Arm in Arm in der Kabine standen", erzählte Eberl. Olise und Kone (mittlerweile bei der AS Roma aktiv) erreichten mit Frankreich das WM-Halbfinale, scheiterten dort aber am späteren Weltmeister Spanien.





Eberl habe Olise unterdessen einen Rückennummer-Wechsel angeboten: "Wir haben ihn gefragt, ob er die Nummer 11 haben möchte, wie bei der WM. Da sagte er: Ne, er würde gerne die 17 weiter behalten."

In der französischen Nationalmannschaft trägt Olise aktuell die Nummer 11, beim FC Bayern gehörte sie in der vergangenen Saison Leihgabe Nicolas Jackson. Nach Jacksons Abgang und Olises Absage bekam die 11 Neuzugang Nathaniel Brown, der am Mittwoch offiziell vorgestellt wurde.

Eberl von Olise-Gerüchten ermüdet: "Ich bin jetzt froh"

Während sich Olise und Eberl über Manu Kone und Rückennummern austauschen, diskutierte die Fußball-Welt über einen möglichen Wechsel des 24-jährigen Ausnahmekönners vom FC Bayern zu Real Madrid. Ungeachtet etlicher Dementis der beiden Klubs kochte die Gerüchteküche munter weiter.

"Man hat es verstanden, weil die WM war da und Bayern München und Real Madrid sind mit die größten Vereine auf der Welt. Das macht Klicks", befand Eberl. "Irgendwann wurde es dann mühsam, als dieses Ding immer weiter und weiter getrieben wurde. Obwohl sowohl Real Madrid als auch wir uns positioniert haben, dass da überhaupt nichts dran ist. Ich bin jetzt froh, dass das Thema hoffentlich fast weg ist." Spätestens Reals anvisierte Verpflichtung von RB Leipzigs Yan Diomande dürfte die Gerüchte beenden.

Olise weilt aktuell in einem verlängerten WM-Urlaub und wird nach der Asienreise (1. bis 8. August) ins Mannschaftstraining einsteigen.