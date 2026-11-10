Matthias Sammer glaubt nicht an schnellen DFB-Umschwung unter Jürgen Klopp

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Ex-DFB-Sportdirektor Matthias Sammer (59) rechnet nicht damit, dass in der deutschen Nationalmannschaft schnell die Handschrift des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp (59) erkennbar sein wird.

Sammer schilderte in der Sky-Sendung 'Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk' seine Sicht auf Klopps Situation: "Ich glaube, dass es aktuell für ihn total schwer ist, weil seine große Stärke in der täglichen Arbeit liegt und die Spieler so zu entwickeln, wie er spielen möchte. Diese Zeit hat er aber nicht."

Hinter Klopp liegt bisher eine XXL-Länderspielpause, in der es vier Länderspiele gab und in welcher der Nagelsmann-Nachfolger mit zwei Kadern und mehr als 40 Spielern experimentierte. Aktuell läuft die zweite Länderspielpause mit Klopp, für die der Coach diesmal 24 Akteure nominiert hat.

Klopp arbeitet erstmals als Nationaltrainer, von seinen vorherigen Engagements in Liverpool, Dortmund und Mainz war er es gewohnt, seine Schützlinge stets um sich zu haben und formen zu können. Sammer glaubt daher, dass Klopp "seine ganze Power als Nationaltrainer, im Vergleich zu seinen Stationen in den Vereinen, noch gar nicht richtig übertragen kann."

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Weiter meinte der Europameister von 1996: "Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich daher gar nicht so viel erwarten. Der unmittelbare Einfluss, den Jürgen immer als Klubtrainer hatte, der ist jetzt noch gar nicht möglich. Daher glaube ich, dass es ein Stück weit länger dauern wird."

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Die Situation mit der DFB-Elf, die sich nach der verkorksten Weltmeisterschaft im Sommer im Umbruch befindet und der begrenzten gemeinsamen Zeit, stelle daher auch für Klopp eine Herausforderung dar. Dieser müsse sich nun "ein Stück weit neu erfinden. Er muss analytisch und in der Steuerung seiner Spieler ein bisschen anders vorgehen als noch im Verein. Das ist schon ein Unterschied."

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In den ersten Länderspielen unter Klopp überzeugte Deutschland nur phasenweise. Auf ein 1:1 in den Niederlanden folgte eine 0:1-Heimniederlage gegen Griechenland. Anschließend gewann das DFB-Team daheim gegen Serbien mit 2:0 und holte ein 1:1 bei den Griechen.

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Gegen wen spielt das DFB-Team als Nächstes?

So steht Klopps Mannschaft vor den abschließenden beiden Partien in der Vorrunde der Nations League auf Rang drei der Gruppe B und hat drei Punkte Rückstand auf das Führungsduo Niederlande und Griechenland. Da sich nur die beiden Erstplatzierten für die nächste Runde qualifizieren, sind Erfolgserlebnisse in den kommenden Tagen Pflicht.

Deutschland trifft zunächst am Freitagabend auswärts auf Serbien, ehe am Montagabend zum Abschluss Erzrivale Holland im Berliner Olympiastadion zu Gast ist.