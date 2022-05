Hat Marteria mal Fußball gespielt? Alle Infos zu Karriere, Verein und Nationalmannschaft

Er ist einer der prominentesten Rapper Deutschlands - ab dem 29. Mai begeistert er wieder seine Fans bei seiner "Vollkontakt"-Tour: Es geht um Marteria. Wir blicken auf seine Vergangenheit, die ganz schön viel mit Fußball zu tun hat.

Marteria, Marten Laciny, Marsimoto - der Künstler ist unter mehreren Namen bekannt, hauptsächlich wegen seiner Musik. Spätestens mit dem Hit "Lila Wolken", zusammen mit Miss Platnum und Yasha, wurde er auch im deutschen Mainstream bekannt - 2012 und 2013 lief der Song bei jedem Radiosender rund um die Uhr.

Hat Marteria mal Fußball gespielt? Viele wissen es nicht, manche glauben es gehört zu haben - wir hören mit den Mythen auf und bringen Klarheit in die Sache. GOAL schaut sich die Karriere des Rostockers genau an.

Marteria ist Rostock-Urgestein: So steht es um Hansa Rostock

Verein Fussballclub Hansa Rostock e. V. Mitglieder 17.407 Gründung 28. Dezember 1965 Liga 2. Bundesliga

Hat Marteria wirklich Fußball gespielt? Die Karriere des Marten Laciny

Fangen wir ganz am Anfang an: 40 Jahre alt wird Marteria dieses Jahr noch, 1982 ist der Rapper also geboren. Dabei ist er erst seit etwa zehn Jahren wirklich bekannt, musikalisch tätig ist er, seitdem er 16 ist: Damals veröffentliche er mit der Hip-Hop-Gruppe Underdog Cru das Album "Maximum".

Schon damals dachte man, dass es für den Jungen hoch hinausgehen kann - allerdings in einem ganz anderen Bereich: Eine große Fußballkarriere stand dem jungen Marten bevor!

Hansa Rostock: Das ist die Fußball-Karriere von Marteria

Tatsächlich: Ab 1988 war Laciny laut transfermarkt.de in der Jugendabteilung von Hansa Rostock, also bereits seit seinem fünften oder sechsten Lebensjahr! Insgesamt blieb er elf Jahre bei den Rostockern - 1999, also mit 17 Jahren, beendete er seine Karriere.

Die hatte es dafür, obwohl er nie im Profibereich aktiv war, in sich: Marteria war nicht nur Schlüsselspieler und Kapitän in allen Jugendmannschaften, die er besuchte - auch in der Nationalmannschaft zog er einige Blicke auf sich!

Stammspieler unter Horst Hrubesch: So spielte Marteria in der Nationalmannschaft

Marteria war nämlich Stammspieler in der U15, in der U16 und in der U17-Nationalmannschaft Deutschlands - mit niemand Geringerem als Horst Hrubesch als Trainer! Marteria lebte also den Traum von vielen Kindern in seinem Alter: Es war alles angerichtet, um ein gestandener Fußballprofi zu werden.

Doch dann änderte sich einiges im Leben des jungen Marten: Kurz bevor er volljährig wurde, also vor seinem 18. Geburtstag, war er in New York zu Besuch bei seiner Schwester, die dort als Au-Pair-Mädchen lebte. Dieser Ausflug in die Vereinigten Staaten von Amerika sollte sein Leben auf den Kopf stellen.

Fußballprofi, Model, Rapper: So lief das Leben von Marteria bisher

Auf der Straße wurde Laciny nämlich von einem Scout angesprochen und gefragt, ob er denn nicht Lust hätte, Model zu werden. Er sagte zu, trotz Meinungsverschiedenheiten mit Familie und Verein. "Das war ein kleines Drama. Zunächst dis­ku­tierte ich das Vor­haben mit meiner Mama, stun­den­lang, es flossen einige Tränen", sagte Marteria 2010 gegenüber 11Freunde.

Langfristig hat Marteria als Sänger wohl den Erfolg erlangen können, der ihm eventuell auch als Fußballer zuteilgeworden wäre - trotzdem bereute er es, seine Karriere über den Haufen geworfen zu haben: "Es war die schlimmste Ent­schei­dung meines Lebens. Zumal ich recht schnell merkte, dass dieses Model­ge­schäft nichts für mich ist."

Marteria: So lief die Fußballkarriere des Stars ab

Das ändert nichts daran, dass er nicht mit allem einverstanden war, was so hinter den Kulissen im Fußballgeschäft ablief. Sei es die Unzufriedenheit im eigenen Verein zu der Zeit, die Leistungstests im Jugendbereich oder das monotone Leben im Nachwuchsbereich - Laciny fühlte sich schon früh zur Musik hingezogen und kaufte sich schon als Jugendlicher mit seinem Ersparten Vinylscheiben, unter anderem von Run DMC.

All das erzählt er im Interview mit 11Freunde, welches übrigens stattfand, bevor er als Musiker den großen Durchbruch feiern konnte - das Interview findet ihr hier! Seine Modelkarriere, unter anderem für Hugo Boss und Diesel, gab er 2003 übrigens wieder auf, vier Jahre nach seinem Ausflug ins ferne New York. Ab 2003 verfolgte er verstärkt die Musiker- und Rap-Karriere - mittlerweile ist er einer der renommiertesten deutschen Künstler des aktuellen Jahrhunderts.