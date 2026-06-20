Weltmeisterschaft - WM Gruppe C Atlanta Stadium

Marokko gegen Haiti startet am 24. Juni 2026 um 18:00 Uhr EST und 22:00 Uhr GMT.

Vorschau

Marokko kann sich selbst bei einer Niederlage hier die Qualifikation sichern, vorausgesetzt, Brasilien besiegt Schottland im anderen Spiel des 3. Spieltags. Die Nordafrikaner traten solide auf: Sie holten ein 1:1 gegen Brasilien und besiegten Schottland mit 1:0 dank eines frühen Treffers von PSV-Stürmer Ismael Saibari, der auch gegen Brasilien traf. Haitis Abenteuer endet nach diesem Spiel. Es war historisch: Die Mannschaft stand zum ersten Mal seit 1974 wieder bei einer Weltmeisterschaft auf dem Platz. Nur Neuseeland steht in der FIFA-Rangliste noch niedriger als Haiti (Platz 83). Die Karibiker haben sich auf der großen Bühne gut präsentiert und ihrer von Problemen geplagten Nation neuen Mut gegeben.

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Marokkos Schlüsselspieler und Trainer

Marokko geht unter der neuen taktischen Führung von Mohamed Ouahbi in das Turnier. Ouahbi übernahm nach seinem Erfolg mit der U-20-Mannschaft 2025 den Cheftrainerposten der A-Nationalmannschaft. Nach einem 2:1-Testspielsieg gegen den Kosovo hat er keine größeren Verletzungssorgen und kann daher eine eingespielte Startelf aufstellen.

Die größte Neuerung im Kader ist der Einsatz der U-20-Talente Othmane Maamma und Yassir Zabiri, die als frische Optionen von der Bank kommen sollen. Rechtsverteidiger Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain bleibt die feste Größe: Er stabilisiert die Abwehr und treibt die Flügelangriffe an.

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Haitis Schlüsselspieler und Trainer

Zu den Schlüsselspielern Haitis zählen der erfahrene Abwehrchef Johny Placide, der dynamische Mittelfeldspieler Jean-Ricner Bellegarde, der in der vergangenen Saison zu den wenigen herausragenden Spielern des in die zweite Liga abgestiegenen Premier-League-Klubs Wolverhampton Wanderers gehörte, sowie Sunderland-Star Wilson Isidor, der mit seiner Schnelligkeit, seinem Laufspiel und seiner technischen Qualität die größte Offensivgefahr darstellt. Beachten Sie auch den in Frankreich geborenen 24-jährigen Flügelspieler Ruben Providence, einen Spieler mit Flair und Geschick im Eins-gegen-Eins, der bei PSG und der Roma groß geworden ist, bevor er sich in den Niederlanden niedergelassen hat. Seit seinem Amtsantritt im Juni 2024 hat Haitis Trainer Sébastien Migné eine bemerkenswerte fußballerische Wiederbelebung herbeigeführt. Migné hat das Land wegen anhaltender politischer Unruhen noch nicht besucht, vermittelte dem Team dennoch Zusammenhalt, Selbstvertrauen und Disziplin.

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Voraussichtliche Aufstellung Marokkos

Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Voraussichtliche Aufstellung von Haiti

Placide; Arcus, Duverne, Ade, Delcroix, Experience; Casimir, Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot.

Marokkos 26-köpfiger Kader

Torhüter: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Royal Armed Forces)

Verteidiger: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk), Marwane Saadane (Al-Fateh)

Mittelfeld: Samir El Mourabet (Straßburg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Stürmer: Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Straßburg), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt), Amine Sbai (Angers)

Abmeldungen: Nayef Aguerd (Marseille), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis)

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Haitis 26-köpfiger Kader

Torhüter: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz).

Verteidiger: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys Bern).

Mittelfeld: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).

Stürmer: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencváros).

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Mannschaftsnachrichten & Kader

Marokko trainiert Mohamed Ouahbi. Bislang liegen keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor, auch die voraussichtliche Aufstellung fehlt noch. Weitere Mannschaftsnachrichten folgen kurz vor dem Anpfiff.

Haiti führt Trainer Sebastien Migne. Wie bei Marokko liegen noch keine bestätigten Angaben zu Verletzungen oder Sperren vor, und die Mannschaft hat noch keine voraussichtliche Startelf veröffentlicht. Aktualisierungen folgen, sobald sie verfügbar sind.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Marokko in Topform: Fünf Spiele ungeschlagen

Marokko reist mit einer starken Bilanz nach Atlanta: drei Siege und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Spielen, ohne eine einzige Niederlage. Zuletzt spielten sie 1:1 gegen Brasilien beim WM-Auftakt am 13. Juni – ein Punkt, den die Mannschaft durch eine stabile Abwehr sicherte. Zuvor spielten die Nordafrikaner 1:1 gegen Norwegen, besiegten dann Madagaskar 4:0, Burundi 5:0 und Paraguay 2:1. In diesen fünf Partien erzielte Marokko 14 Treffer und kassierte nur zwei Gegentore.

Die letzten fünf Ergebnisse Haitis zeigen ein gemischteres Bild. Ihr letztes Spiel war eine 0:1-Niederlage gegen Schottland beim WM-Auftakt am 14. Juni. Zuvor hatten sie in einem Freundschaftsspiel 1:2 gegen Peru verloren, bevor sie Neuseeland 4:0 besiegten – ihr bestes Ergebnis in diesen fünf Spielen. Zuvor spielten sie 1:1 gegen Island und verloren 0:1 gegen Tunesien. Damit holte Mignes Team in den letzten fünf Partien einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen.

Bilanz der direkten Begegnungen

Im aktuellen Datensatz fehlen Daten zum direkten Vergleich zwischen Marokko und Haiti. Offizielle historische Aufzeichnungen zu dieser Begegnung liegen nicht vor, und frühere Spiele zwischen den beiden Teams sind nicht verzeichnet.

Tabelle

In Gruppe C belegt Marokko nach dem ersten Spieltag Platz zwei, Haiti rangiert auf Rang drei.