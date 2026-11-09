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Nach seinem Doppelpack für den BVB gegen die SV Elversberg am Wochenende ist Felix Nmecha in aller Munde. Unter viel Lob für seine Leistung und Kritik an seinem Torjubel aus den eigenen Reihen mischt sich auch Skepsis von Ex-Nationalspieler Markus Babbel.

Der ehemalige Profi von Bayern München und dem FC Liverpool kritisierte bei Sky90 die mangelnde Konstanz des zentralen Mittelfeldspielers. "Ich habe von ihm noch nie drei gute Spiele hintereinander gesehen. Er kann nicht Samstag, Mittwoch, Samstag auf allerhöchstem Niveau spielen. Er schafft ein Spiel, er schafft vielleicht auch zwei Spiele, aber drei schafft er nicht."

Deswegen weigere er sich auch, das Prädikat "Weltklasse" an Nmecha zu verteilen: "Für mich gehört zur Weltklasse, dass du es dreimal schaffst. Dass du dreimal ablieferst, auch wenn du vielleicht selber mal nicht so gut drauf bist. Dass du so einen Impact auf die Mannschaft hast, dass jeder weiß: Wir brauchen ihn, er lenkt und leitet die Mannschaft. Das kann er in meinen Augen noch nicht."

Zustimmung für Babbel gab es von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Bei dem 26 Jahre alten Nmecha wisse man nie genau, was man bekomme. Aber: "Die Voraussetzungen, die er hat: Wenn er die ausschöpft, dann kann er ein großer Unterschiedsspieler werden."

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Am Samstag war Nmecha jedenfalls jener Unterschiedsspieler für Borussia Dortmund. Dank seiner beiden Treffer gewann der Tabellenzweite das Duell mit Aufsteiger Elversberg mit 2:1. Lob gab es anschließend von BVB-Cheftrainer Niko Kovac für Nmechas "Präsenz, Dynamik und Technik". Das Fazit des Kroaten: "Er kann viele Situationen so schnell auflösen mit seinen Körperdrehungen. Das macht seine Mitspieler besser."

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Und weil Nmecha gerade erst in das beste Fußballer-Alter, oder wie Kovac sagte "Peak-Performance-Alter", kommt, ist beim deutschen Nationalspieler eben sogar "noch Luft nach oben." Wie wichtig Nmecha für die Borussia ist, bekam diese in den fünf Ligaspielen der vergangenen Saison, die er verletzungsbedingt verpasste, zu spüren. "Da hat man schon gesehen, dass unser Spiel etwas lahmte", erinnerte sich Kovac. "Mit ihm haben wir eine ganz andere Dimension. Deswegen bin ich froh, dass er da ist."

"Er ist vom Talent und von der Technik her einer der besten Mittelfeldspieler der Welt", lobte auch Dortmunds Sportdirektor Ole Book. "Wenn er dann noch den Abschluss so dazu bringt wie heute – den Schuss dazu hat er ja – dann gibt es nicht so viele, die besser sind."

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BVB-Fans kritisieren Felix Nmechas Torjubel

Ein Thema war im Nachgang des Elversberg-Spiels auch Nmechas Torjubel. Wie schon bei seinen Toren im DFB-Dress bei der WM deutete der streng gläubige Nmecha vor der Südtribüne im Signal Iduna Park an, eine Krone von seinem Kopf zu nehmen und diese kniend vor sich auf den Rasen zu legen. Die Geste verweist auf die Kampagne "The King's Return", die zum Netzwerk "Ballers in God" gehört.

Die Fan- und Förderabteilung des BVB beklagte Nmechas Unterstützung dieses Netzwerks und forderte eine "klare Abgrenzung von Ideologien und Netzwerken, deren dokumentierte Aussagen und Aktivitäten aus unserer Sicht mit den Werten eines weltoffenen und vielfältigen Borussia Dortmund nicht vereinbar sind".

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Die BVB-Fan- und Förderabteilung bezieht sich auf Recherchen des ARD-Magazins 'Monitor' und der 'Sportschau'. Aus diesen gehe hervor, dass in diesem Umfeld Homosexualität beispielsweise als "Sünde" und eine Abtreibung als "Satans Plan" dargestellt wurde. Auch gehe es unter anderem um "extrem konservative Positionen gegen Homosexualität und Transidentität".

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Religion dürfe "niemals ein Freifahrtschein für Diskriminierung sein", hieß es. Und: Man dürfe es nicht als "bloß private Religionsausübung" abtun, wenn die Reichweite eines Profis "gezielt für Missionierung" eingesetzt werde.

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Der BVB verteidigte seinen Spieler in einer ersten Reaktion. Der Profi verhalte sich stets respektvoll, teilte der Verein auf SID-Anfrage mit. Die Geschäftsführung wird dennoch ein Gespräch mit Nmecha führen.