Ex-City-Profi Micah Richards verrät: Mario Balotelli war "immer zu spät"

Mario Balotelli ist immer für eine Schlagzeile gut. Ex-Teamkollege Richards hat nun verraten, dass er früher regelmäßig zu spät kam.

Manchester Citys Ex-Verteidiger Micah Richards hat verraten, dass sich Brescia-Stürmer Mario Balotelli zu seiner Zeit in Manchester nie an vereinbarte Uhrzeiten gehalten habe. Im Gespräch mit BBC 5 Live Sport sagte der 31-Jährige, Balotelli sei "immer zu spät" gewesen.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Demnach habe der Italiener für seine Verspätungen horrende Summen in die Mannschaftskasse der Skyblues zahlen müssen.

Richards über City-Strafenkatalog: Spendeten Geld an Stiftungen

Die Strafgelder spendete die Mannschaft regelmäßig an Hilfsorganisationen. "Balotelli war immer zu spät, also spendeten wir das Geld an Stiftungen. Bis Weihnachten hatten wir bis zu 180.000 Euro in der Kasse - allein von ihm", ergänzte Richards.

Mario Balotelli spielte zwischen 2010 und 2013 für die Cityzens. Über den , den sowie Nizza und Marseille wechselte er im Sommer zu Brescia Calcio.