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Mit Blick auf ein mögliches Comeback zum Rückrundenauftakt soll der Routinier sich jetzt noch etwas entspannen.

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl (53) hat den Brasilien-Trip seines derzeit verletzten Torhüters Manuel Neuer (40) erklärt.

Der Kapitän des deutschen Rekordmeisters kuriert aktuell einen Sehnenteilriss in seinem rechten Fuß aus. Unter der Woche waren im Netz Aufnahmen aufgetaucht, die Neuer in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro zeigen. Dort war er unter anderem in einem Fast-Food-Restaurant und auf einem Motorroller zu sehen.

Die Tour nach Brasilien sei mit den abgestimmt gewesen, stellte Eberl am Rande des Bundesligaspiels gegen den 1. FC Köln am Freitagabend (1:1) klar: "Er darf jetzt eine Woche ein bisschen ausspannen. Denn wenn wir zwischen Weihnachten und Neujahr dann Urlaub haben, wird er voll arbeiten müssen, weil im Grunde dann sein Comeback ansteht."

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Die Bayern rechnen bei Neuer mit einer Ausfallzeit von rund zwei Monaten. Er zog sich seine Blessur beim 2:1-Auswärtssieg in Mainz am 7. November zu. Läuft also alles reibungslos ist eine Rückkehr zwischen die Pfosten direkt nach der Winterpause am 9. Januar gegen Borussia Mönchengladbach möglich. Entsprechend müsste Neuer zwischen den Feiertagen an seinem Comeback arbeiten.

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Eberl über Neuer: "Kann eh nicht viel machen"

Eberl schilderte: "Deswegen hat man eben gemeinsam entschieden, dass er jetzt mal eine Woche raus ist, er macht dort seine Reha". Neuer könne "eh nicht viel machen, es kann nur ein bisschen der Fuß mobilisiert werden."

Neuer selbst postete in einer Instagram-Story ein Bild seines Fußes bei einer Elektrostimulations-Therapie.

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In Abwesenheit des zweimaligen Champions-League-Siegers hütet Kronprinz Jonas Urbig das Bayern-Tor. Beim enttäuschenden Remis gegen Abstiegskandidat Köln parierte er mehrfach bravourös (SPOX-Note 1,5). Besonders stark war seine Doppelparade gegen Said El Mala und Linton Maina (57.).

Getty Images

Neuer bestreitet derweil mutmaßlich die letzte Saison seiner erfolgreichen Profikarriere. Sein Vertrag läuft im nächsten Sommer aus. Er absolvierte 2026/27 bislang neun Pflichtspiele, in denen er sechs Gegentore kassierte und zweimal zu Null spielte. Wegen zwei anderer Fußverletzungen verpasste er schon vier Partien.