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Peter BoszIMAGO
Christian Guinin

Übersetzt von

"Mannschaft begann auseinanderzufallen": Dortmund-Stars starteten wohl Spielerrevolte gegen ehemaligen BVB-Trainer

Bundesliga
P. Bosz
Borussia Dortmund

Peter Bosz hatte als Cheftrainer keine sonderlich erfolgreiche Zeit beim BVB. Die Gründe dafür sieht der Niederländer im Vertrauensentzug einiger seiner damaligen Spieler.

In einer Masterclass des Senders Omroep Brabant erklärte Bosz, der von Juli bis Dezember 2017 als Verantwortlicher bei den Schwarzgelben an der Seitenlinie stand, warum er aus seiner Sicht damals so schnell entlassen wurde.

Bei einer Frage aus dem Publikum, ob er jemals Abstriche an seiner Spielvison machen musste, wenn er mit einem sehr guten Spieler zusammenarbeitete, kam Bosz auf seine Zeit beim BVB zurück. Den Anfang des Niedergangs markierte dabei eine 1:3-Niederlage in der Champions League gegen Real Madrid im September 2017.

"Da haben sich Sokratis Papastathopoulos, ein griechischer Innenverteidiger, der Torwart und der defensive Mittelfeldspieler zusammengesetzt und gesagt: 'Dieser Trainer ist total verrückt. Wir laufen viel zu weit nach vorne. Schau dir das mal an, wir kassieren drei Gegentore'", erinnerte sich Bosz zurück.

Die Spielerrevolte hätte dafür gesorgt, "dass die Mannschaft auseinanderzufallen begann. Da hätte ich eingreifen müssen. Ich hätte nicht mit ihnen reden sollen, sondern sie sofort aus dem Team werfen müssen. Mit dem Wissen von heute hätte ich das getan."

Welche Spieler er neben Sokratis genau meinte, ließ Bosz offen. Möglicherweise handelt es sich dabei jedoch um Roman Weidenfeller, der als Keeper damals das BVB-Tor hütete und Nuri Sahin, der gegen die Königlichen im defensiven Mittelfeld startete.

FBL-NED-EREDIVISIE-PRESSERGetty Images

Wann wurde Peter Bosz bei Borussia Dortmund entlassen?

Der BVB entließ Bosz im Dezember 2017, nachdem er nur eines seiner letzten dreizehn Spiele gewinnen konnte. Meinungsverschiedenheiten gab es derweil auch mit den Verantwortlichen in gewissen Transfer-Fragen, etwa um die Frage eines Wechsels des damaligen Star-Stürmers Pierre Emerick Aubameyang.

"Aubameyang war mein Stamm-Stürmer. Der Sportdirektor (Michael Zorc; Anm.d.Red.) hatte bei meiner Ankunft angedeutet, dass es keine Veränderungen im Kader geben würde, Aubameyang aber dennoch nach China wechseln würde", erklärte Bosz. "Dortmund würde 87 Millionen Euro für den Transfer erhalten, und er selbst könnte dort 24 Millionen Euro netto pro Jahr verdienen. Dann verstehe ich, dass man ihn nicht halten kann."

Der Transfer platzte jedoch. "Darüber war Aubameyang verärgert, vor allem, weil der Sportdirektor eine Woche später sagte, dass niemand mehr den Kader verlassen würde. Kurz darauf verkaufte Dortmund Ousmane Dembele für 140 Millionen Euro an Barcelona. Aubameyang war wütend und kam jeden Tag eine Minute zu spät in die Umkleidekabine."

Bosz erklärte anschließend, dass er Aubameyang zur Seite genommen habe. "Er sagte, es habe nichts mit mir persönlich zu tun, sondern sei vom Verein ausgegangen. Aubameyang kam weiterhin zu spät. Dann hatte ich irgendwann eine Pressekonferenz, und er ließ einen französischen YouTube-Kanal vorbeikommen, mit dem er noch einen Tag vor dem Spiel enorm beschäftigt war. Das war für mich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Da habe ich ihn an diesem Wochenende nicht aufgestellt."

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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