Manchester United bemüht sich wohl um einen Star von Real Madrid! WM-Teilnehmer als Alternative?

Einem Bericht des seriösen Guardian zufolge ist Real Madrids Eduardo Camavinga einer von zwei Wunschkandidaten für die noch offene Planstelle im zentralen Mittelfeld. Die Alternative ist demnach Sander Berge vom FC Fulham.

Camavinga, der es nicht in Frankreichs WM-Kader geschafft hatte, plant dem Bericht zufolge zwar grundsätzlich einen Verbleib in Madrid. Er könnte aber bald Probleme bekommen, auf Spielzeit zu kommen - und zwar, wenn die Königlichen tatsächlich Rodri verpflichten. Nach seiner starken WM samt Titelgewinn und Auszeichnung zum Spieler des Turniers wird der 30-Jährige hartnäckig mit einem Transfer zu Real in Verbindung gebracht.

Real ist im Falle einer Rodri-Verpflichtung angeblich bereit, Camavinga für eine Summe zwischen 50 und 60 Millionen Euro abzugeben. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft noch bis 2029. Kurios: Bis vor Kurzem soll sich United mit Aurelien Tchouameni noch um einen anderen französischen Mittelfeldspieler von Real bemüht haben. Der 26-jährige steht nun aber unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung bis 2031. Anfang Juli bezeichnete RMC den Deal bereits als fix, offiziell verkündet wurde er bis heute aber noch nicht.

Manchester United holte bereits zwei Mittelfeldspieler

Die Camavinga-Alternative Berge spielte bei der WM für Norwegen und ist noch bis 2029 an Fulham gebunden. Für ihn würden umgerechnet rund 47 Millionen Euro fällig werden. Sollte tatsächlich Camavinga oder Berge kommen, wäre es bereits der dritte zentrale Mittelfeldspieler, den United in diesem Sommer holt. Andrey Santos wechselte für 56 Millionen Euro vom FC Chelsea nach Manchester, Youri Tielemans für 41 Millionen von Aston Villa.

Abgegeben wurde derweil lediglich Casemiro, den es ablösefrei zu Inter Miami in die MLS zog. Dort spielt Casemiro künftig mit Lionel Messi zusammen. Unter Vertrag stehen bei United für die Mittelfeldzentrale neben den beiden Neuzugängen Santos und Tielemans aktuell noch Mason Mount und Kobbie Mainoo sowie der langzeitverletzte Manuel Ugarte.