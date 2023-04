Manchester City baut Etihad-Stadion auf rund 61.000 Plätze aus

Manchester City will das Etihad Stadion auch im Hinblick auf eine mögliche EM 2028 ausbauen - dann soll es rund 61.000 Zuschauer fassen.

WAS IST PASSIERT? Der englische Meister Manchester City plant eine Erweiterung des Etihad-Stadions auf mehr als 60.000 Plätze. Der Klub hat einen Bauantrag für den Ausbau eingereicht, zudem sollen weitere Einrichtungen im Rahmen einer 300 Millionen Pfund schweren Investition entstehen.

WAS WURDE GESAGT? "Wir haben über mehrere Monate hinweg Konzepte und Entwürfe für ein erstklassiges Fan-Erlebnis und ein ganzjähriges Unterhaltungs- und Freizeitangebot im Etihad-Stadion entwickelt und freuen uns, nun einen Bauantrag beim Stadtrat von Manchester eingereicht zu haben", sagte Geschäftsführer Danny Wilson.

WAS IST DER HINTERGRUND? Neben der rund 7.000 zusätzlichen Sitzplätze sehen die Pläne eine neue überdachte Fanzone, einen Klub-Shop, ein Museum und ein Hotel mit 400 Betten vor. In der vergangenen Woche war die Heimspielstätte von City in die Liste der zehn potenziellen Austragungsorte der EM 2028 aufgenommen worden, sollte die gemeinsame Bewerbung von Großbritannien und Irland Erfolg haben. Dort wird eine geplante Kapazität von 61.000 Plätzen im Etihad genannt.

Seit der Übernahme durch die Abu Dhabi United Group vor 15 Jahren wurden einige Veränderungen rund um das Stadion vorgenommen. So wurde 2012 der Etihad-Campus, in dem sich das Trainingsgelände und die Geschäftsstelle des Vereins befinden, eröffnet, eine Erweiterung der Südtribüne wurde 2015 abgeschlossen.