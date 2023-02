Mainz 05 vs. FC Bayern München heute im TV und STREAM: Läuft der DFB-Pokal auf ARD, Sky oder DAZN?

Der FC Bayern München bekommt es im DFB-Pokal mit Mainz 05 zu tun. Die Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier.

Am heutigen Mittwochabend (1. Februar 2023) duellieren sich Mainz 05 und der FC Bayern München im Achtelfinale des DFB-Pokals. Der Anstoß der Partie in der Mewa-Arena erfolgt um 20.45 Uhr.

Der Start in die Rückrunde ist den Bayern ziemlich misslungen. In den letzten drei Spielen konnte man nur drei Unentschieden holen. Heute soll endlich der erste Pflichtspielsieg des Jahres 2023 her. Mainz hingegen konnte das letzte Ligaspiel gegen Bochum mit 5:2 gewinnen. Ganz so einfach wird es gegen das Team von Julian Nagelsmann heute gewiss nicht.

Die Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Mainz 05 vs. FC Bayern München: Die Daten zum Spiel

Begegnung Mainz 05 vs. FC Bayern München Wettbewerb DFB-Pokal Anpfiff 1. Februar - 20.45 Uhr Spielort Mewa-Arena (Mainz)

Mainz 05 vs. FC Bayern München: Läuft der DFB-Pokal auf ARD, Sky oder DAZN?

Die Frage der Fragen ist jetzt natürlich, wo Ihr den DFB-Pokal heute Abend live verfolgen könnt. Alle Spiele des Wettbewerbs werden nur bei Sky übertragen, allerdings ist die heutige Partie auch im Free-TV zu sehen.

Mainz 05 vs. FC Bayern München: Die Übertragung bei Sky

Wenn Ihr beim Pay-TV-Sender Sky zusehen möchtet, dann braucht Ihr das Sky-Sport-Paket. Damit könnt Ihr dann alle DFB-Pokal-Spiele sehen, sowie die Premier League, Formel 1 u.v.m. Wie der Begriff Pay-TV aber schon verrät, müsst Ihr dafür natürlich auch bezahlen.

20 Euro pro Monat kostet Euch das Sky-Sport-Paket. Nach zwölf Monate erhöht sich dieser Preis dann nochmal um acht Euro. Sobald Ihr dieses Abonnement abgeschlossen habt, könnt Ihr die Partie live beim Sender Sky-Sport-Top-Event verfolgen. Anmelden bei Sky könnt Ihr Euch übrigens mit diesem Link.

Mainz 05 vs. FC Bayern München: Die Free-TV-Übertragung in der ARD

Ihr müsst aber nicht zwingend etwas bezahlen, wenn Ihr das Achtelfinale live sehen wollt, denn die ARD überträgt das gesamte Spiel heute auch im Free-TV. Die Vorberichterstattung startet dabei schon um 20:15 Uhr mit Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger. Kommentiert wird die Partie ab 20:45 Uhr von Tom Bartels.

Mainz 05 vs. FC Bayern München: Das Achtelfinale per LIVE-STREAM sehen

Falls Ihr gerne per LIVE-STREAM zusehen wollt, dann lest Euch die kommenden Abschnitte aufmerksam durch.

Mainz 05 vs. FC Bayern München: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Ihr habt bereits ein Abo bei Sky abgeschlossen? Dann solltet Ihr Euch Sky Go genauer anschauen. Hierbei handelt es sich um den direkten LIVE-STREAM-Dienst von Sky. Ihr könnt Euch dort einfach mit euren Sky-Kontodaten anmelden und schon euer Abo-Paket per LIVE-STREAM sehen. Mehr Infos zu Sky Go findet Ihr hier.

Mainz 05 vs. FC Bayern München: Mit WOW zum LIVE-STREAM

Wenn Ihr ein Abo bei WOW-Livesport abschließt, könnt Ihr dort den LIVE-STREAM ebenfalls sehen. Früher unter dem Namen Sky Ticket, bekannt bietet Euch WOW-Livesport jetzt die 1. und 2. Bundesliga, Premier League und mehr per STREAM an.

Dafür müsst Ihr monatlich 24,99 Euro bezahlen. Ein internetfähiges Gerät benötigt Ihr außerdem natürlich ebenfalls. Genaueres zu WOW-Livesport gibt es hier.

Mainz 05 vs. FC Bayern München: Der LIVE-STREAM der ARD

Alternativ könnt Ihr auch den LIVE-STREAM der ARD nutzen. Dieser ist genau wie Free-TV-Übertragung völlig kostenlos. Ihr braucht ab 20:15 Uhr nur auf diesen Link klicken und seid schon live mit dabei. Auch hier könnt Ihr dann ab Anpfiff um 20:45 Uhr Tom Bartels als Kommentator hören.

Mainz 05 vs. FC Bayern München: Der LIVE-TICKER bei GOAL

GOAL stellt Euch einen LIVE-TICKER bereit. Falls Ihr also die Partie nicht live verfolgen könnt, dann seid Ihr dort genau richtig. Hier werdet Ihr sofort informiert, wenn auf dem Spielfeld etwas Wichtiges passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Mainz 05 vs. FC Bayern München: Die Startformationen der Teams

Eine Stunde vor Anpfiff geben wir hier die Aufstellungen der beiden Mannschaften bekannt.