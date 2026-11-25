So seht Ihr Lyon gegen Lillestroem mit einem VPN

Möchtet Ihr Euren gewohnten Streamingdienst sicherer oder aus einer anderen Region der Welt nutzen, in der Geoblocking den Zugriff einschränken könnte? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem gewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem gewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Europa League - Spielwoche 5 26. Nov. 2026 - 15:00 Groupama Stadium

Lyon empfängt Lillestroem am Donnerstag, 26. November, in der Europa League im Groupama Stadium. Anstoß ist um 21 Uhr Ortszeit.

Die Gastgeber gehen nach dem 1:0-Sieg am Samstag in Lille mit Rückenwind in die Partie. Das Ergebnis beendete eine schwierige Phase mit zwei Niederlagen in Folge und gab Carlos Vicens zur rechten Zeit Auftrieb.

Lyon steht in der Europa-League-Tabelle auf Platz 13. In der Ligaphase gibt es also noch einiges zu tun. Im vorherigen Europapokalspiel Anfang des Monats spielte die Mannschaft 1:1 gegen Real Sociedad.

Lillestroem reist unter Hans Erik Oedegaard in guter Ligaform nach Frankreich. Am Sonntag gewann die Mannschaft in der Eliteserien auswärts bei Sarpsborg 08 mit 2:0. Es war ihr dritter Ligasieg in Folge.

Auf europäischer Bühne tut sich die norwegische Mannschaft schwerer. Ihr letztes Europa-League-Spiel verlor sie mit 0:1 gegen Viktoria Pilsen. In der Tabelle steht sie auf Platz 34.

Hier erfahrt Ihr alles Wichtige zur Übertragung des Spiels, zur Anstoßzeit und zu den Teams.

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