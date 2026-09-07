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Juventus v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport

Luciano Spalletti bevorzugt Konkurrent: Nick Woltemade bei Juventus Turin zunächst im Hintertreffen

Italien Serie A
N. Woltemade
L. Spalletti
R. Kolo Muani
Juventus FC - AC Mailand
Juventus FC
AC Mailand

Nick Woltemade muss sich beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin wohl vorerst mit der Jokerrolle begnügen.

Trainer Luciano Spalletti fand nach dem Debüt des Neuzugangs im Topspiel gegen die AC Mailand (1:1) zwar Lob für den Nationalspieler, setzt im Sturmzentrum aber weiter auf den Franzosen Randal Kolo Muani.

"Woltemade? Nick hat die entsprechende Statur; er ist stark im Kopfballspiel", sagte Spalletti über den früheren Stuttgarter, ehe er sich seinem Neuner Kolo Muani zuwandte, der auch im dritten Saisonspiel ohne Tor geblieben war. "Ich bin auf diesen Zug aufgesprungen – ich setze voll auf Kolo Muani und bleibe bis zum Saisonende dabei. Und am Ende der Saison werden wir dann sehen, wo dieser Zug angekommen ist."

Woltemade war in der 75. Minute kurz nach dem Gegentor durch Alphadjo Cissé (68.) eingewechselt worden. Er holte den Freistoß heraus, der zum Ausgleich durch Federico Gatti (90.+2) führte. Nach dem Schlusspfiff löste ein Gerangel zwischen dem Deutschen und Milans Strahinja Pavlovic eine Rudelbildung aus, die aber schnell wieder aufgelöst wurde.

Luciano Spalletti lobt Juve-Spieler: "Ich bin zuversichtlich"

Spalletti war mit der Moral seiner Elf zufrieden, äußerte sich aber kritisch zur Offensivleistung. "Uns fehlten die richtigen Entscheidungen beim Abschluss oder beim entscheidenden Pass in die Tiefe. Wir müssen unser Aufbauspiel bei Ballbesitz verbessern", sagte er.

Grund zur Beunruhigung sah der Coach nach immerhin sieben Punkten aus den drei Auftaktspielen aber nicht. "Wir hatten Milan als Gegner – eine großartige Mannschaft. Wir können ebenfalls eine solche werden, das haben wir heute gezeigt; ich bin zuversichtlich und spreche der Mannschaft ein Kompliment für ihre Leistung aus."

Die Konkurrenzsituation im modernen Fußball fordert den Spielern stets Höchstleistungen ab, was sich naturgemäß auch auf die Quoten und Prognosen der anstehenden Partien auswirkt. Wenn Trainer wie Luciano Spalletti personelle Entscheidungen treffen und bestimmte Akteure bevorzugen, beobachten Fans sowie Sportwetten-Enthusiasten diese Entwicklungen sehr genau. Wer die kommenden Begegnungen in der italienischen Liga mit eigenen Tipps begleiten möchte, zieht dabei häufig verschiedene Buchmacherangebote in Betracht. In diesem Zusammenhang kann ein passender bet at home bonus code für interessierte Nutzer eine nützliche Option darstellen, um das eigene Wettguthaben zu Beginn entsprechend aufzustocken. Die genauen Aufstellungen und taktischen Kniffe bleiben bis zum Anpfiff jedenfalls ein zentrales Thema in der Berichterstattung.

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Häufig gestellte Fragen

Nick Woltemade kommt hauptsächlich als Mittelstürmer zum Einsatz, kann aber – je nach System – auch als hängende Spitze oder offensiver Mittelfeldspieler agieren. 

Er wurde am 14. Februar 2002 in Bremen geboren.

Bei Newcastle United trägt er die Nummer 27. Zuvor hatte er in Stuttgart die Nummer 11 inne, und diese hat er in der Nationalmannschaft behalten.

Er misst 1,98 Meter – und das macht ihn im Offensivzentrum zu einer ungewöhnlich dominanten Präsenz.

Nick Woltemades Gewicht liegt bei rund 90 Kilogramm. 

Offizielle Angaben gibt es nicht, doch sie dürfte im Bereich EU 46+ liegen. 

Nick Woltemade nutzt den rechten Fuß sowohl für Abschlüsse als auch für sein Kombinationsspiel.

Sein erster Klub war TS Woltmershausen, ehe er im Jahr 2010 für ein Jahrzehnt in die Jugend von Werder Bremen.

In Stuttgart lebte er während seiner VfB-Zeit allein in der Nähe des Hauptbahnhofs. Seit seinem Wechsel im August 2025 ist sein Lebensmittelpunkt in der Region Newcastle upon Tyne anzusiedeln.

Nick Woltemade fährt in England eine Mercedes V-Klasse.

Natürlich – Deutsch ist seine Muttersprache.

Er hat keine Kinder.

Nick Woltemade hält sein Privatleben streng aus der Öffentlichkeit heraus, es ist weder eine feste Partnerin bestätigt noch ein Beziehungsstatus kommuniziert worden.

Bei Newcastle United verdient er 8 Millionen Euro brutto pro Jahr. 

Er hat – trotz jungen Alters – bereits drei Titel auf Profi-Ebene gewonnen. Zwei davon hat er in der Saison 2022/23 mit dem SV Elversberg geholt, als er sich zum Drittliga-Meister und zum Saarlandpokal gekrönt hat. Im Jahr 2025 ist der DFB-Pokal mit dem VfB Stuttgart dazugekommen.

Dieses Kapitel liegt bei ihm (noch) in der Zukunft.

Ebenfalls kein einziges Mal. 

"Wondermade", "Big Nick" und besonders häufig "Zwei-Meter-Messi". 

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