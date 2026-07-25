Lothar Matthäus rechnet damit, dass es ein riesiges Interesse an Jürgen Klopps erstem Spiel als DFB-Bundestrainer geben wird. "Ich freue mich schon auf Klopps ersten Einsatz als Bundestrainer. Ich denke, das Spiel in den Niederlanden gibt eine Rekord-Einschaltquote", sagte Deutschlands Rekordnationalspieler bei Sky. Am Freitag war Klopp als Nachfolger von Julian Nagelsmann offiziell vorgestellt worden. Nach drei enttäuschend verlaufenen Weltmeisterschaften soll der ehemalige Erfolgstrainer von Borussia Dortmund und vom FC Liverpool die Nationalmannschaft wieder in die Spur bringen.

Seine Premiere auf der DFB-Bank wird Klopp am 24. September in den Niederlanden bei einem Nations-League-Duell feiern. "Auf dieses Spiel ist seit heute jeder deutsche Fußballfan gespannt. Wie verhält sich Jürgen? Wie performt die Mannschaft? Ich freue mich auf das Spiel, auf das Interview mit ihm und das riesige Interesse", bekannte Matthäus.

Dass es tatsächlich eine Rekordquote wird, ist schwer zu glauben: Immerhin liegt die Bestmarke bei 34,65 Millionen Zuschauern (86,3 Prozent), die im Sommer 2014 beim WM-Endspiel zwischen Deutschland und Argentinien einschalteten, das das DFB-Team durch ein Tor von Mario Götze in der Verlängerung mit 1:0 gegen Argentinien gewann. Danach folgten jedoch drei aus deutscher Sicht überaus enttäuschende Weltmeisterschaften.

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Klopp unterschrieb in dieser Woche einen Vierjahresvertrag, der damit sowohl die EM 2028 in Großbritannien und Irland als auch die WM 2030 in Spanien, Portugal und Marokko beinhaltet. Der Job war frei geworden, weil Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann nach dem enttäuschenden WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay nach einigen Tagen Bedenkzeit zurückgetreten war.