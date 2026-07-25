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Daniel Buse

Lothar Matthäus sicher: Jürgen Klopp wird bei Premiere mit DFB-Team für Rekord sorgen

Deutschland
Jürgen Klopp

Das Interesse wird beim Debüt des neuen Bundestrainers im September riesig sein, meint der Rekordnationalspieler.

Lothar Matthäus rechnet damit, dass es ein riesiges Interesse an Jürgen Klopps erstem Spiel als DFB-Bundestrainer geben wird. "Ich freue mich schon auf Klopps ersten Einsatz als Bundestrainer. Ich denke, das Spiel in den Niederlanden gibt eine Rekord-Einschaltquote", sagte Deutschlands Rekordnationalspieler bei Sky. Am Freitag war Klopp als Nachfolger von Julian Nagelsmann offiziell vorgestellt worden. Nach drei enttäuschend verlaufenen Weltmeisterschaften soll der ehemalige Erfolgstrainer von Borussia Dortmund und vom FC Liverpool die Nationalmannschaft wieder in die Spur bringen.

Seine Premiere auf der DFB-Bank wird Klopp am 24. September in den Niederlanden bei einem Nations-League-Duell feiern. "Auf dieses Spiel ist seit heute jeder deutsche Fußballfan gespannt. Wie verhält sich Jürgen? Wie performt die Mannschaft? Ich freue mich auf das Spiel, auf das Interview mit ihm und das riesige Interesse", bekannte Matthäus.

Dass es tatsächlich eine Rekordquote wird, ist schwer zu glauben: Immerhin liegt die Bestmarke bei 34,65 Millionen Zuschauern (86,3 Prozent), die im Sommer 2014 beim WM-Endspiel zwischen Deutschland und Argentinien einschalteten, das das DFB-Team durch ein Tor von Mario Götze in der Verlängerung mit 1:0 gegen Argentinien gewann. Danach folgten jedoch drei aus deutscher Sicht überaus enttäuschende Weltmeisterschaften.

Jürgen KloppGetty Images

Klopp unterschrieb in dieser Woche einen Vierjahresvertrag, der damit sowohl die EM 2028 in Großbritannien und Irland als auch die WM 2030 in Spanien, Portugal und Marokko beinhaltet. Der Job war frei geworden, weil Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann nach dem enttäuschenden WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay nach einigen Tagen Bedenkzeit zurückgetreten war.

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Häufig gestellte Fragen

Jürgen Klopp wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren.

Ja, Jahre bevor Jürgen Klopp als Trainer zur Legende wurde, war er selbst als Fußballer aktiv. Seine Laufbahn begann 1972 in der Jugend des SV Glatten.

Klopps Karriere im Herrenfußball begann 1986 beim TuS Ergenzingen. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2001 stand er unter anderem beim 1. FC Pforzheim, den Amateuren von Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen, Rot-Weiss Frankfurt sowie – am längsten – beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Für die Mainzer spielte er von 1990 bis 2001.

Jürgen Klopp zählt zu den erfolgreichsten Trainern Deutschlands. Als Cheftrainer von Borussia Dortmund wurde er in den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 Deutscher Meister. Zudem gewann er 2011/12 den DFB-Pokal sowie 2013 und 2014 den DFL-Supercup (heute: Franz Beckenbauer Supercup). Mit dem FC Liverpool sicherte er sich 2019/20 die englische Meisterschaft und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft. In seinem Trophäenschrank stehen außerdem zwei englische Ligapokale und ein FA Cup. Den Höhepunkt seiner Trainerkarriere markierte der Gewinn der UEFA Champions League mit Liverpool in der Saison 2018/19. Insgesamt kommt Klopp auf 13 Titel als Trainer.

Klopp hat die Champions League einmal in seiner Karriere gewonnen - 2018/19 mit dem FC Liverpool.

Im Laufe seiner Karriere hatte Klopp das Privileg, zahlreiche Superstars zu trainieren. Zu den bekanntesten zählen wohl Robert Lewandowski, Mats Hummels, Ilkay Gündogan, Mohamed Salah, Sadio Mane und Virgil van Dijk.

Laut mehreren Quellen (Forbes, IMDB) beläuft sich Klopps geschätztes Vermögen auf rund 50 Millionen Euro.

Jürgen Klopp ist Vater eines Sohnes namens Marc, der 1988 geboren wurde. Marc stammt aus Klopps erster Ehe und war selbst als Fußballer aktiv – unter anderem bei Borussia Dortmund II und Darmstadt 98.

Er ist seit 2005 mit Ulla Sandrock verheiratet. Zuvor war er mit Sabine Klopp liiert.

Für seine beiden äußerst erfolgreichen Spielzeiten mit dem FC Liverpool wurde Klopp 2019 und 2020 zum FIFA-Welttrainer des Jahres gekürt.

"Kloppo" ist der gebräuchlichste Spitzname des heutigen Global Head of Soccer bei Red Bull. Der Spitzname "The Normal One" wird deutlich seltener verwendet. Diesen Titel gab Klopp sich selbst bei seiner Vorstellung im Jahr 2015 beim FC Liverpool – als Anspielung auf Jose Mourinhos berühmtes "The Special One"-Interview –, um seine Bodenständigkeit und Authentizität zu unterstreichen.

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