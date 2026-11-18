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Wechselt Loris Karius im kommenden Sommer tatsächlich zum FC Bayern als Vertreter von Jonas Urbig? Die Zeichen darauf verdichten sich.

Denn wie die Sport Bild berichtet, sei Karius selbst offen für einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister, obwohl er dort keine Chance hätte, regelmäßig zu spielen. Hintergrund: Karius wäre durch einen Wechsel nach München näher an seiner Familie. Seine Frau Diletta Lotta lebt mit den zwei Kindern in Mailand.

Ein Katzensprung von München aus, verglichen mit den Reisestrapazen aus Gelsenkirchen, die Karius bei jeder Gelegenheit auf sich nimmt, um Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Diesbezüglich genießt er unter S04-Trainer Miron Muslic sogar einen Sonderstatus. Nach Angaben der Sport Bild achte Muslic bewusst darauf, dem 33-Jährigen genügend Auszeiten für die Reisen nach Mailand zu geben.

Warum braucht der FC Bayern noch einen Torhüter?

Karius zahlt es ihm seit seiner ablösefreien Verpflichtung im Januar 2025 mit teils herausragenden Leistungen zurück. Der ehemalige Junioren-Nationalspieler war einer der Garanten für den Aufstieg 2026 und ist auch in der Bundesliga hauptverantwortlich dafür, dass es nicht noch schlimmer um die abstiegsbedrohten Knappen steht, die aktuell auf Platz 17 liegen. Mit 81 Prozent gehaltener Schüsse auf sein Tor belegt er sogar Platz eins unter den Bundesliga-Stammtorhütern.

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Das macht ihn offenbar auch für die Münchner interessant. Beim deutschen Rekordmeister wird die Ära von Manuel Neuer im kommenden Sommer aller Voraussicht nach zu Ende gehen, es erscheint höchst unwahrscheinlich, dass der äußerst verletzungsanfällige 40-Jährige seinen auslaufenden Vertrag noch einmal verlängert. Neuer selbst deutete schon mehrfach ein Karriereende nach der laufenden Saison an.

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Seinen Posten als Nummer eins wird dann Jonas Urbig einnehmen. Der 23-Jährige vertrat Neuer in den vergangenen eineinhalb Jahren schon mehrfach blendend, intern wird er über alle Maßen geschätzt und man traut ihm zu, in die großen Fußstapfen von Neuer treten zu können. Auch in der deutschen Nationalmannschaft gilt Urbig als wahrscheinliche Nummer eins für die Zeit nach der EM in zwei Jahren. Dort soll nach aktuellem Stand der Dinge noch Marc-Andre ter Stegen das DFB-Tor hüten.

Um Urbig die Eingewöhnung als neue Nummer eins im Tor der Bayern so angenehm wie möglich zu machen, will der FC Bayern im kommenden Sommer noch eine erfahrene Nummer zwei verpflichten. Das berichteten in den vergangenen Monaten Medien übereinstimmend.

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Neben Karius sollen unter anderem auch Finn Dahmen (FC Augsburg), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Marvin Schwäbe (1. FC Köln) und Bernd Leno (FC Fulham) auf der Liste der Kandidaten für Urbigs Stellvertreter stehen.

Getty Images

Schalke 04 womöglich zu Karius-Verkauf gezwungen

Für Karis, der vertraglich noch bis 2028 an die Königsblauen gebunden ist, müssten die Bayern wohl eine Millionensumme hinblättern. Diese dürfte im Falle eines Abstiegs geringer ausfallen. Womöglich ist Schalke aber ohnehin zu einem Verkauf von Karius gezwungen, sollten die Bayern mit einem akzeptablen Angebot um die Ecke kommen.

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Denn die königsblauen Finanzen sehen mal wieder nicht gut aus. Schon im Sommer hatte die WAZ berichtet, dass Schalke Gefahr läuft, "das finanzielle Ziel für 2026" zu verpassen, weil Spielerverkäufe bis dahin ausgeblieben waren. "Ein Verlust ist verboten, sonst droht, dass das negative Eigenkapital steigt. Das hätte einen Punktabzug zur Saison 2027/2028 zur Folge", berichtete das Regionalblatt damals. Diese Gefahr bestehe laut Sport Bild offenbar noch immer.