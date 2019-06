FC Liverpool: Warum singen die Fans "You'll never walk alone"? Wie ein Song zur Fußball-Hymne avancierte

Jeder kennt die berühmten Zeilen von "You'll never walk alone". Aber wie wurde das Lied zur Liverpooler Vereinshymne? Goal liefert die Antworten.

"When you walk through a storm hold your head up high ..." Auch im Champions-League-Finale 2019 wird der Fußball-Song schlechthin wieder durch das Stadion hallen, denn der ist im Einsatz.

Das berühmte Lied ist mittlerweile natürlich auch über die Grenzen Liverpools hinaus bekannt, auch in fanden die Zeilen großen Anklang. Insbesondere bei Vereinen, die eine Fanfreundschaft mit Liverpool (Gladbach) oder (St. Pauli) haben. Aber auch auf den Tribünen von und dem FSV wird YNWA zelebriert.

Mit Inbrunst von den Liverpooler Anhängern gesungen, ist das Lied schon vor Jahrzehnten zum Markenzeichen des Vereins geworden.​ Nach der Katastrophe von Hillsborough 1989, bei der 96 Menschen ums Leben kamen, ist das Motto sogar ins Klubwappen aufgenommen worden.

Doch "You'll never walk alone" wird längst nicht mehr nur an der Anfield Road gesungen. Die Fans von Celtic Glasgow und dem FC Liverpool haben sich lange darüber gestritten, wer das Lied als Erster auf die Stehtribünen brachte.

Aber wie hat "You'll never walk alone" in die Stadien Europas gefunden? Wie konnte ein Lied, das nicht als solches gedacht war, zur Fußball-Hymne werden? Goal erzählt die Geschichte eines Stückes, das die Liverpool-Spieler seit Jahren elektrisiert und die Gegner vor Ehrfurcht erstarren lässt.

"You'll never walk alone": Die Geschichte des Songs - vom Broadway nach Liverpool

Die Geschichte von "You'll never walk alone" - diesem Lied über das Leben, das um die Möglichkeit der Niederlage weiß - beginnt 1945 in New York. Damals feierte das Musical "Carousel", geschrieben und komponiert von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II, am Broadway Premiere.

Es handelt von dem Mitarbeiter eines Jahrmarktkarussells, der sich nach einem misslungenen Raubüberfall umbringt, und für einen Tag auf die Erde zurückkehren darf. Im emotionalen Finale schenkt der Vater seiner Tochter einen Stern und singt dabei "You'll never walk alone".

Das Lied lockte zu dieser Zeit vor allem weibliche Zuschauer in die Aufführungen, die Trost finden wollten, als ihre Ehemänner, Väter oder Brüder im Zweiten Weltkrieg kämpfen mussten.

Wie "You'll never walk alone" vom New Yorker Broadway an die Anfield Road fand

Gerry Marsden, Mitglied von Gerry and the Pacemarkers, wusste um die Bedeutung des Textes. Seine Band war es, die "You'll never walk alone" coverte und damit 1963 einen großen Erfolg landete.

Damals liefen in den englischen Stadien vor den Spielen die aktuellen Charts, doch bereits nach wenigen Wochen verschwanden die Lieder wieder. Nicht jedoch "You'll never walk alone".

Glaubt man der Legende, versagte einst die Soundanlage des Stadions, während das Lied gespielt wurde. Das hinderte die Liverpooler Anhänger aber nicht daran, YNWA selbst zu intonieren.

An diesem Tag soll die Tradition entstanden sein, dass YNWA vor jeder Partie vom Publikum angestimmt wird. Am Ende der Saison wurde der Verein nach 17 Jahren wieder Meister.

Der Song verbreitete sich in Europa wie ein Lauffeuer. Auch die Fans vom FC Liverpool vergaßen das Lied nicht und sangen es weiter - bis heute.

Der Text von "You'll never walk alone"

When you walk through a storm hold your head up high

And don't be afraid of the dark.

At the end of a storm is a golden sky

And the sweet silver song of a lark.

Walk on through the wind,

Walk on through the rain,

Tho' your dreams be tossed and blown.

Walk on, walk on with hope in your heart

And you'll never walk alone,

You'll never walk alone.



Walk on, walk on with hope in your heart

And you'll never walk alone,

You'll never walk alone.