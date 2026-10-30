Liverpool gegen Arsenal: Vorschau auf das Premier-League-Spiel

Premier League - Spielwoche 9 1. Nov. 2026 - 11:30 Anfield

Liverpool gegen Arsenal wird am Sonntag, 1. November, um 15.30 Uhr EST und 19.30 Uhr GMT angepfiffen.

Auf den Meister wartet die Festung Anfield

Nach einem durchwachsenen Saisonstart unter Andoni Iraola gehört Liverpool derzeit zu den formstärksten Mannschaften Englands. Einschließlich eines Sieges im Elfmeterschießen gegen Chelsea im EFL Cup hat Liverpool fünf Spiele in Folge gewonnen und dabei 15 Tore erzielt. Eine der beiden Serien wird hier enden: Die Gastgeber haben zuletzt dreimal in Folge an der Anfield Road gewonnen, während Artetas Mannschaft fünf ihrer letzten sechs Auswärtsspiele in der Premier League für sich entschieden hat.

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Arsenal stellt seine Titelambitionen an der Anfield Road auf die Probe

Premier-League-Meister Arsenal ist mit acht Siegen aus neun Spielen stark in die Saison gestartet. Der einzige Makel war eine 0:3-Niederlage bei Brighton vor der jüngsten Länderspielpause. Darauf reagierte Arsenal eindrucksvoll und gewann drei Premier-League-Spiele in Folge gegen Leeds, Nottingham Forest und Everton. Allerdings lief nicht alles perfekt: In der Champions League gab es ein 2:2 bei Bayern München, im EFL Cup eine überraschende Niederlage gegen den Viertligisten Fleetwood Town. Nach einer Roten Karte bei jener Niederlage im Elfmeterschießen fehlt der talentierte 16-jährige Max Dowman in drei Spielen nationaler Wettbewerbe, beginnend mit dieser Partie. Arsenal hat seit 2012 kein Premier-League-Spiel mehr an der Anfield Road gewonnen und ist dort seit 13 Gastspielen sieglos.

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Wichtige Statistiken und Verletzungen

Arsenal hat seit September 2012 kein Premier-League-Spiel an der Anfield Road gewonnen.

Der Meister von Mikel Arteta ist seit vier Duellen mit Liverpool ohne Sieg, wobei drei davon unentschieden endeten.

Liverpool fehlen die verletzten Víctor Muñoz und Dominik Szoboszlai, während Arsenal auf Bukayo Saka, William Saliba und den gesperrten Dowman verzichten muss.

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