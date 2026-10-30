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Liverpool gegen Arsenal: Alle Infos zum Premier-League-Spiel

Liverpool - FC Arsenal
Liverpool
FC Arsenal
Premier League
M. Arteta
M. Dowman

Ausführliche Vorschau auf das Premier-League-Spiel zwischen Liverpool und Arsenal in Anfield. Für Arsenal ist ein Sieg dort längst überfällig. Gelingt er diesmal?

Liverpool gegen Arsenal: Vorschau auf das Premier-League-Spiel

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Premier League - Spielwoche 9
Anfield

Liverpool gegen Arsenal wird am Sonntag, 1. November, um 15.30 Uhr EST und 19.30 Uhr GMT angepfiffen.

Auf den Meister wartet die Festung Anfield

Nach einem durchwachsenen Saisonstart unter Andoni Iraola gehört Liverpool derzeit zu den formstärksten Mannschaften Englands. Einschließlich eines Sieges im Elfmeterschießen gegen Chelsea im EFL Cup hat Liverpool fünf Spiele in Folge gewonnen und dabei 15 Tore erzielt. Eine der beiden Serien wird hier enden: Die Gastgeber haben zuletzt dreimal in Folge an der Anfield Road gewonnen, während Artetas Mannschaft fünf ihrer letzten sechs Auswärtsspiele in der Premier League für sich entschieden hat.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRIGHTONGetty Images

Arsenal stellt seine Titelambitionen an der Anfield Road auf die Probe

Premier-League-Meister Arsenal ist mit acht Siegen aus neun Spielen stark in die Saison gestartet. Der einzige Makel war eine 0:3-Niederlage bei Brighton vor der jüngsten Länderspielpause. Darauf reagierte Arsenal eindrucksvoll und gewann drei Premier-League-Spiele in Folge gegen Leeds, Nottingham Forest und Everton. Allerdings lief nicht alles perfekt: In der Champions League gab es ein 2:2 bei Bayern München, im EFL Cup eine überraschende Niederlage gegen den Viertligisten Fleetwood Town. Nach einer Roten Karte bei jener Niederlage im Elfmeterschießen fehlt der talentierte 16-jährige Max Dowman in drei Spielen nationaler Wettbewerbe, beginnend mit dieser Partie. Arsenal hat seit 2012 kein Premier-League-Spiel mehr an der Anfield Road gewonnen und ist dort seit 13 Gastspielen sieglos.

Arsenal FC v Everton - Premier League 2026/27Getty Images

Wichtige Statistiken und Verletzungen

  • Arsenal hat seit September 2012 kein Premier-League-Spiel an der Anfield Road gewonnen.
  • Der Meister von Mikel Arteta ist seit vier Duellen mit Liverpool ohne Sieg, wobei drei davon unentschieden endeten.
  • Liverpool fehlen die verletzten Víctor Muñoz und Dominik Szoboszlai, während Arsenal auf Bukayo Saka, William Saliba und den gesperrten Dowman verzichten muss.

Team-News und Kader

Liverpool vs FC Arsenal Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Aufstellung
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerM. KerkezM. KerkezR. AraujoR. AraujoJérémy JacquetJérémy JacquetV. van DijkV. van DijkC. GakpoC. GakpoA. Mac AllisterA. Mac AllisterR. GravenberchR. GravenberchF. WirtzF. WirtzB. BarcolaB. BarcolaA. IsakA. IsakD. RayaD. RayaE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyB. WhiteB. WhiteE. EzeE. EzeK. HavertzK. HavertzM. MerinoM. MerinoM. ZubimendiM. ZubimendiMartin ÖdegaardMartin ÖdegaardViktor GyökeresViktor Gyökeres
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
4-2-3-1
Liverpool

Startelf

FC Arsenal

Trainer

  • A. Iraola
  • M. Arteta

Form

LIV

LIV - Form

LAS
S3-6
BRE
S1-2
VIL
S4-3
BHA
S2-0
CHE
S1-1
Tor erzielt (kassiert)
15/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ARS

ARS - Form

LIL
S3-0
NFO
S0-1
FCB
U2-2
EVE
S2-0
FLE
N1-1
Tor erzielt (kassiert)
9/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Direkter Vergleich

Head to Head

LiverpoolUnentschiedenFC Arsenal
2
3
0
Premier League
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FC Arsenal
ARS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
END
Premier League
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Liverpool
LIV
1
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ARS
0
END
Premier League
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Liverpool
LIV
2
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ARS
2
END
Premier League
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FC Arsenal
ARS
2
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Liverpool
LIV
2
END
Klub Freundschaftsspiele
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
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FC Arsenal
ARS
1
END
7Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
N
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
8701135+821
S
S
S
N
S
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
N
S
S
S
S
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
S
S
N
S
U
5
FC ChelseaFC ChelseaCHE
84131715+213
N
S
S
N
U
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
U
N
U
S
U
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
U
U
N
U
S
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
S
N
N
S
N
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
S
S
U
S
N
10
HullHullHUL
824298+110
U
N
U
N
U
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
N
N
U
S
U
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
U
N
S
N
S
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
S
S
N
N
U
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
S
S
U
N
U
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
S
S
N
U
U
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
N
U
U
U
N
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
N
N
S
U
N
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
U
N
N
N
S
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
N
N
S
S
N
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
U
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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