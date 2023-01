Liverpool vs. Chelsea heute live: Gibt es eine Übertragung?

Der FC Liverpool empfängt zuhause den FC Chelsea. GOAL erklärt Euch wo Ihr das Spiel im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Am heutigen Samstagnachmittag (21. Januar 2023) treffen der FC Liverpool und der FC Chelsea in der Premier League aufeinander. Anpfiff für die Partie im Anfield-Stadion in Liverpool ist um 13:30 Uhr.

Beide Mannschaften haben sich die Hinrunde in der Premier League sicherlich anders vorgestellt. Weder Liverpool noch Chelsea stehen aktuell auf einem Champions-League-Platz in der Liga. Aufgrund dessen hat man in London jetzt auch Joao Felix von Atletico Madrid ausgeliehen. Mit dem schnellen Stürmer hofft man jetzt wieder mehr Offensivpower in sein Spiel zu bekommen. Auch Liverpool hat sich nach der WM mit Cody Gakpo verstärkt. Der Niederländer soll ebenfalls die Offensive beleben. Ob sich die beiden Transfers bezahlt machen, werden wir im Laufe der Rückrunde sehen.

Hier bei GOAL findet Ihr alle wichtigen Infos zur Übertragung von Liverpool vs. Chelsea im TV und LIVE-STREAM.

Liverpool vs. Chelsea heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung Liverpool vs. Chelsea Wettbewerb Premier League Anpfiff 21. Januar - 13:30 Uhr Spielort Anfield-Stadion (Liverpool)

Liverpool vs. Chelsea heute live: Die Übertragung im TV

Die Premier League könnt Ihr leider nicht im Free-TV verfolgen. Die Übertragungsrechte für die englische Liga liegen nämlich ausschließlich beim Bezahlsender Sky. Wenn Ihr das heutige Spiel also im TV sehen wollt, müsst Ihr auf das Pay-TV-Programm von Sky zurückgreifen.

Sky bietet viele unterschiedliche Abo-Pakete an, die viele verschiedene Inhalte haben. Wenn Ihr die Premier League live sehen wollt, dann braucht Ihr das Sky-Sport-Paket. Damit seht Ihr dann u.a. die Premier League, Formel 1 und alle Spiele des DFB-Pokals.

Kostenmäßig müsst Ihr mit 20 Euro pro Monat für das Sky-Sport-Paket rechnen. Das gilt allerdings nur für das erste Jahr, danach werden pro Monat 28 Euro fällig. Sobald Ihr das Abo abgeschlossen habt, erhaltet Ihr direkt Zugriff auf sämtliche Inhalte.

Die Partie könnt Ihr konkret dann beim Sender Sky-Sport-Top-Event oder Sky-Sport-Premier-League live sehen. Die Übertragung beginnt bereits zehn Minuten vor dem Anstoß.

Liverpool vs. Chelsea heute live: Die Premier League per LIVE-STREAM erleben

Wenn Ihr lieber per LIVE-STREAM zusehen wollt, dann bleibt jetzt dran, in den nächsten Abschnitten erhaltet Ihr mehr Infos dazu.

Liverpool vs. Chelsea heute live: Der LIVE-STREAM von WOW-Livesport

Mit WOW-Livesport könnt Ihr die Premier League, Formel 1 und den DFB-Pokal ebenfalls live sehen. Hierbei handelt es sich aber um ein reines Streaming-Abo, d.h. Ihr könnt alle diese Wettbewerbe nur per STREAM verfolgen.

Dafür braucht es auch ein kostenpflichtiges Abo, der Preis dafür liegt bei 24,99 Euro pro Monat im ersten Jahr und 29,99 Euro pro Monat nach 12 Monaten Laufzeit.

Anmelden bei WOW-Livesport könnt Ihr Euch mit diesem Link.

Liverpool vs. Chelsea heute live: Der LIVE-STREAM von Sky Go

Alle bestehenden Sky-Kunden können sich den LIVE-STREAM auch bei Sky Go ansehen. Jeder der bereits das Sky-Sport-Paket abonniert hat, kann sich einfach bei der Sky Go-App anmelden und dort dann auch den LIVE-STREAM zum Spiel sehen.

Wie gerade beschrieben braucht Ihr dafür aber ein gültiges Abonnement und natürlich ein internetfähiges Endgerät wie euer Smartphone oder einen Smart-TV. Genaueres zu Sky Go gibt es hier.

Liverpool vs. Chelsea heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Völlig kostenfrei hingegen ist der LIVE-TICKER von GOAL. Hier werdet Ihr nahezu in Echtzeit mit allen wichtigen Infos zum Spiel versorgt und verpasst so also nichts.

Hier geht es zum LIVE-TICKER.

Liverpool vs. Chelsea heute live: Die Aufstellungen

Aufstellung Liverpool: Alisson – Milner, Konaté, Gomez, Robertson -Bajcetic, Thiago, Keita – Elliott, Salah, Gakpo

Aufstellung Chelsea: Kepa – Chalobah, Thiago Silva, Badiashile, Hall – Jorginho, Gallagher, Cucurella – Ziyech, Havertz, Mount