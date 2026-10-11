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FBL-MLS-INTER MIAMI-DC UNITEDAFP

Lionel Messi zeigt die nächste Gala - und baut seinen Vorsprung aus

USA MLS
Inter Miami CF
L. Messi

Vier Tage nach seinem emotionalen Abschied aus der argentinischen Nationalmannschaft hat Superstar Lionel Messi bei seinem Klub Inter Miami für die nächste Gala gesorgt.

Der 39-Jährige führte sein Team in der nordamerikanischen MLS mit zwei Toren zu einem souveränen 4:0 gegen DC United.

Messi traf in der 47. und 60. Minute und erhöhte sein Torkonto in dieser Saison auf 23, er steht damit klar an der Spitze der Torjägerliste in der MLS. Dazu kommen 13 Vorlagen für den Argentinier, der in der Nacht auf Mittwoch bei seinem letzten Auftritt im Nationalteam in Buenos Aires groß gefeiert worden war. Zwei Treffer gelangen zudem Messi-Kumpel Luis Suarez.

Für Inter Miami war es ein wichtiger Erfolg. In den letzten elf MLS-Partien gelangen dem Meister gerade einmal zwei Siege. Inter schob sich in der Eastern Conference auf Platz zwei hinter Nashville SC vor.

Die Vancouver Whitecaps kamen dagegen ohne den angeschlagenen Thomas Müller nicht über ein 1:1 gegen Los Angeles FC hinaus. Nach einer frühen Roten Karte gegen Tristan Blackmon (6.). gelang Oliver Larraz zwar die Führung für die Kanadier. Denis Bouanga (46.) glich jedoch noch aus. Die Whitecaps bleiben trotz des dritten Spiels in Folge ohne Sieg Spitzenreiter im Westen. Müller hatte wegen einer Oberschenkelverletzung, die er sich zuletzt beim 1:3 gegen Chicago zugezogen hatte, gefehlt.

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