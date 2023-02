PSG: Lionel Messi spricht über Rückkehr nach Barcelona

Lionel Messi plant eine Rückkehr nach Barcelona - nicht um wieder beim FC Barcelona zu spielen, sondern um dort nach dem Karriereende zu leben.

WAS IST PASSIERT? Weltmeister Lionel Messi will nach seinem Karriereende zurück nach Barcelona ziehen. Der PSG-Superstar spielte von 2005 bis 2021 bei den Profis des FC Barcelona und gewann in dieser Zeit mit Barça Titel um Titel.

WAS WURDE GESAGT? "Wenn ich meine Karriere beende, werde ich nach Barcelona zurückkehren, es ist mein Zuhause", verriet der 35-Jährige im Gespräch mit der argentinischen Tageszeitung Olé.

In dem in Paris geführten Interview äußerte sich Messi zudem darüber, ob er bei der WM 2026 den Titel mit Argentinien verteidigen möchte. "Ich weiß nicht. Ich liebe es Fußball zu spielen, ich liebe, was ich tue und solange es mir gut geht und ich mich fit fühle und weiterhin Spaß daran habe, werde ich es tun. Aber bis zur nächsten WM ist noch viel Zeit."

BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Messis Vertrag bei PSG läuft noch bis zum Sommer. Aktuell deutet vieles auf einen Verbleib in der französischen Hauptstadt hin: Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano befinden sich der siebenfache Ballon-d'Or-Gewinner und PSG in intensiven Gesprächen über eine Verlängerung seines Arbeitspapiers.