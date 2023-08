Lionel Messi und seine Frau Antonela Roccuzzo beobachten wohl luxuriöses Haus in Miami, inklusive Golfplatz

Lionel Messi ist seit diesem Sommer in Flo Rida zuhause, in den kommenden Jahren kickt der Argentinier für Inter Miami und wohnt wohl luxuriös.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi und seine Frau Antonela Roccuzzo erwägen angeblich den Kauf eines Hauses in Miami, zu dem auch ein privater Golfplatz gehört. Die Immobilie befindet sich in der prestigeträchtigen Region Boca Raton, eine Stunde nördlich von Miami, aber nur 25 Minuten vom DRV PNK Stadium in Fort Lauderdale entfernt. Dort ist Messi derzeit tätig, nachdem er sich ablösefrei dem MLS-Verein Inter Miami angeschlossen hat.

WAS IST DER HINTERGRUND? Das atemberaubende Haus, das Messi und Roccuzzo laut Daily Mail besichtigen wollen - nachdem sie zusammen mit ihren Söhnen Thiago, Mateo und Ciro eine Führung erhalten haben - verfügt über einen Golf Platz für den Fall, dass die argentinische Ikone ihren Fokus vom Fußball auf eine andere Sportart verlagert.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der siebenfache Ballon d'Or-Gewinner Messi wird bei Inter Miami zwischen 50 und 60 Millionen Euro pro Saison verdienen, nachdem er sich auf einen Vertrag über zunächst zweieinhalb Jahre mit dem Verein, der David Beckham gehört, geeinigt hat. Er hat sich bei seinem neuen Arbeitgeber bereits gut eingelebt und in zwei Spielen drei Tore erzielt.

WIE GEHT ES WEITER? Messi besitzt bereits eine Immobilie in Südflorida. 2019 erwarb er ein 9 Millionen Euro teures Apartment mit Blick auf Sunny Isle Beach und die Stadt Miami. Die Wohnung befindet sich im prestigeträchtigen Porsche Design Tower und verfügt über ein privates Restaurant, eine Lounge im Freien mit Blick auf das Meer, ein Kino sowie Golf- und Rennsimulatoren.