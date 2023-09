Lionel Messi erwirbt 10 Millionen Euro teure Villa in Miami

Der argentinischen Weltmeister hat sich ein Luxus-Anwesen in Miami gekauft.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi hat sich für umgerechnet etwas mehr als 10 Millionen Euro (10,8 Millionen Dollar) ein luxuriöses Anwesen in Fort Lauderdale direkt am Wasser gekauft.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der siebenfache Ballon d'Or-Gewinner hatte seit seinem Wechsel in die Vereinigten Staaten zu Inter Miami nach einer dauerhaften Bleibe für sich und seine Familie gesucht. Dies hat er nun in einer Immobilie in Florida gefunden, welche über 10 Schlafzimmer, einen Wellnessbereich, zwei Bootsanleger und einen Swimmingpool verfügt.

Messis neues Domizil erstreckt sich über 10.500 Quadratmeter und verfügt außerdem über eine Garage für drei Autos. Es liegt nur 15 Minuten von Inter Miamis DRV PNK-Stadion und dem angrenzenden Trainingszentrum des Vereins entfernt.

WIE GEHT ES WEITER? Messi hat sich seit seinem Wechsel zu Inter Miami sehr gut eingelebt. Der Argentinier verhalf dem Verein zu einem historischen Triumph im Ligapokal sowie einem Platz im Finale des U.S. Open Cup und einer Chance auf die Playoffs. In der MLS Eastern Conference liegt man aktuell auf dem 14. Rang. Bis zu den Playoff-Plätzen fehlen aber lediglich sechs Punkte.