Lionel Messi will Barcelona verlassen! Alle News und Gerüchte zum Transferbeben

Die Meldung schlug ein wie eine Bombe! Lionel Messi will den FC Barcelona verlassen. Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte rund um die Personalie.

Es war eine Schocknachricht für viele Fußballfans auf der ganzen Welt - der hat bestätigt, dass Superstar Lionel Messi den Klub verlassen will und die Verantwortlichen deshalb per Fax um die Auflösung seines bis 2021 datierten Vertrags gebeten hat.

Während es mit , PSG oder bereits zahlreiche Gerüchte um einen neuen Arbeitgeber gibt, herrscht aber auch Verwirrung was Messis Ausstiegsklausel anbelangt. Und die Fans der Katalanen gingen direkt auf die Barrikaden.

Hier findet Ihr alle News, Gerüchte und Reaktionen zu Lionel Messi und Barca.

Lionel Messi beim FC Barcelona: Vertrag, Ausstiegsklausel, Wechselwunsch

Verwirrung um Lionel Messi und seine Vertragsklausel beim FC Barcelona. Kann er seinen Kontrakt auflösen und geht es sogar vor Gericht?

Quelle: Getty Images

FC Barcelona - Lionel Messi: Ex-Barca-Präsident Joan Gaspart pocht auf Ausstiegsklausel über 700 Millionen Euro

Joan Gaspart, ehemaliger Präsident des FC Barcelona, hat bekräftigt, dass der abwanderungswillige Superstar Lionel Messi seinen Vertrag bei den Katalanen nicht auflösen und den Klub damit in diesem Sommer ablösefrei verlassen kann.

"Messi kann nicht gehen, er wird 2021 gehen müssen", erklärte Gaspart, Barca-Präsident zwischen 2000 und 2003, der Marca . "Ich habe den Vertrag gesehen, die Klausel war nur bis Juni gültig und es gibt keinen Weg zurück."

Quelle: FC Barcelona

Messi hat in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 700 Millionen Euro. Zusätzlich dazu beeinhaltet der Kontrakt aber auch eine Klausel, die es ihm ermöglicht, Barcelona zum Saisonende ablösefrei zu verlassen. Diese Klausel sei allerdings am 10. Juni abgelaufen.

Die Sporttageszeitung Marca verwies auf den 'atypischen Charakter dieser Saison', die durch das Coronavirus unterbrochen wurde. Dies habe den Weg dafür geebnet, dass Messi darum gebeten habe, mit sofortiger Wirkung aus seinem Vertrag entlassen zu werden.

Geht es nach Gaspart, sollte dies aber auf keinen Fall passieren. "Es liegt hier am Klub, nicht am Spieler. Der Klub bezahlt die Spieler. Es geht hier nicht um Geld, sondern um einen unterschriebenen Vertrag", so der Ex-Präsident.

"Ich liebe Messi sehr, aber ich liebe Barcelona mehr", so Gaspart weiter. "Es gibt eine Klausel über 700 Millionen Euro und es gibt Verträge, um sie zu erfüllen. Wäre ich Präsident von Barcelona würde ich nicht einen Euro verhandeln."

Würde Messi den Klub für weniger "als diese Klausel verlassen, wäre das noch demütigender als eine 2:8-Niederlage. Wir alle wollen, dass er bleibt. Will er nicht bleiben? Ich würde ihn nächstes Jahr eher ablösefrei ziehen lassen, als in diesem Sommer für 699 Millionen Euro."

FC Barcelona: Lionel Messi will Barca verlassen - Luis Suarez und Carles Puyol reagieren

Unter anderem sein Noch-Teamkollege Luis Suarez und sein früherer Kapitän Carles Puyol haben auf die Entscheidung von Lionel Messi reagiert, den FC Barcelona sofort verlassen zu wollen. Informationen von Goal und SPOX, dass der Argentinier die Vereinsführung am Dienstag per Fax über seinen Wechselwunsch in Kenntnis gesetzt hat, bestätigte Barca mittlerweile der Agentur AP .

"Respekt und Bewunderung, Leo. Du hast all meine Unterstützung, mein Freund", schrieb Puyol auf Twitter. Der spanische Weltmeisterkapitän von 2010 hatte insgesamt mehr als 20 Jahre lang für Barca gespielt und 269 Partien gemeinsam mit Messi absolviert. 2014 beendete Puyol seine Karriere mit 36 Jahren.

Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo. — Carles Puyol (@Carles5puyol) August 25, 2020

Auf den Tweet Puyols reagierte Suarez derweil anerkennend. Der Uruguayer, der Barca ebenso wie Kumpel Messi in diesem Sommer verlassen könnte, antwortete mit zwei klatschenden Emojis. Suarez soll in den Planungen des neuen Trainers Ronald Koeman keine Rolle mehr spielen und darüber schon informiert worden sein. Der 33-jährige Angreifer wurde daher zuletzt bereits mit einer Rückkehr zu Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht.

Quelle: Imago Images

FC Barcelona: Lionel Messi zu Manchester City? Erster Kontakt mit Pep Guardiola

Die Frage aller Fragen lautet: Wohin könnte Messi wechseln? Manchester City mit Messis Ex-Trainer Pep Guardiola, Champions-League-Finalist Paris Saint-Germain und der italienische Renommierklub Inter Mailand gelten als größte Interessenten an den Diensten des 1,70 m kleinen Argentiniers, der als 13-Jähriger aus dem argentinischen Rosario zum FC Barcelona gekommen war und mit dem Klub unter anderem viermal Champions-League-Sieger und zehnmal spanischer Meister wurde.

Zuletzt wurde bekannt, dass man sich bei den Citizens bereits mit der Frage beschäftigt, wie man einen Transfer unter Beachtung der Financial-Fairplay-Regeln stemmen könne - sollte "La Pulga" tatsächlich ablösefrei zu haben sein, wäre dieses Problem natürlich gelöst.

Außerdem soll Messi laut mehreren Medienberichten bereits Kontakt zu seinem früheren Coach aufgenommen haben: Laut ESPN hätten er und Guardiola in der vergangenen Woche telefoniert, wenige Tage nach dem desaströsen 2:8 gegen die Bayern im Champions-League-Viertelfinale. Auch die Citizens waren in der Königsklasse schon im Viertelfinale gescheitert.

Weitere Interessenten sollen Europa-League-Finalist Inter Mailand und sein. Der frühere englische Nationalspieler Rio Ferdinand brachte sogar den ins Gespräch.

Quelle: Getty Images

Juventus-Angreifer Paulo Dybala als Nachfolger für Lionel Messi zum FC Barcelona?

Der FC Barcelona sieht Paulo Dybala vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin offenbar als potenziellen Nachfolger für Lionel Messi.

Wie Tuttosport berichtet, könnte Dybala als idealer Ersatz für Messi angesehen werden, sollte der Argentinier die Blaugrana verlassen.

Dybalas Berater hatte einen Abschied des 26-Jährigen vom italienischen Rekordmeister vor wenigen Tagen ausgeschlossen. Auch Juve-Coach Andrea Pirlo bestätigte, dass er mit dem Offensivmann plane.

Quelle: Alessandra Cabral/Getty Images

Thomas Tuchel: Lionel Messi zu PSG? "Er ist sehr willkommen!"

Trainer Thomas Tuchel von Paris Saint-Germain würde den angeblich abwanderungswilligen Lionel Messi vom FC Barcelona gerne in der französischen Hauptstadt begrüßen .

"Er ist sehr willkommen", erklärte Tuchel nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen den (0:1) mit einem Lächeln bei BT Sport auf die Frage eines Reporters, ob PSG nun Messi verpflichten würde.

"Welcher Trainer sagt nein zu Messi?", schob Tuchel nach, wenngleich er sich einen Wechsel des Barca-Superstars nicht vorstellen kann: "Ich denke, Messi wird seine Karriere in Barcelona beenden. Er ist Barcelona und das ist gut so."

Quelle: Getty Images