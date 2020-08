Luis Suarez und seine Zeit bei Ajax: Der erste Biss, ein fragwürdiger Jubel und ganz viele Tore

Bei Barca hat Luis Suarez unter Ronald Koeman wohl keine Zukunft mehr und soll abgegeben werden. Möglicherweise kehrt er zurück zu Ajax Amsterdam.

HINTERGRUND

Seine Zeit beim könnte für Luis Suarez nach sechs Jahren, 198 Pflichtspieltoren, vier spanischen Meistertiteln und einem Champions-League-Triumph noch in diesem Sommer zu Ende gehen. Denn der neue Trainer Ronald Koeman soll nicht mehr mit dem 33-jährigen Stürmer planen und ihm das bereits mitgeteilt haben. So vermelden es jedenfalls der Radiosender RAC1 und die Zeitung Sport, beides für gewöhnlich gut informierte Medien.

Wo es Suarez, dessen Vertrag bei Barca im Juni 2021 ausläuft, dann hinziehen würde, ist offen. Aber es gibt Tendenzen: Mehrere Medien berichten etwa, dass Ajax Amsterdam den Uruguayer gerne von einer Rückkehr überzeugen möchte. Von 2007 bis Anfang 2011 hatte Suarez für die Niederländer gespielt und dort seinen Durchbruch im europäischen Fußball gefeiert.

Goal blick zurück auf Suarez' dreieinhalb Jahre bei - denen es nicht an spektakulären Momenten mangelte.

Luis Suarez bei Ajax: Die Anfänge

Es war der 9. August 2007, als Ajax Amsterdam vermeldete: Luis Suarez hat unterschrieben. Der damals 20-Jährige kam von -Konkurrent FC Groningen, der ihn ein Jahr zuvor aus nach Europa geholt hatte.

Bild: ProShots

Suarez' Empfehlungsschreiben für Ajax: 15 Tore in 37 Pflichtspielen für Groningen, zehn seiner Treffer waren ihm in der Liga gelungen. Unter anderem netzte er in beiden Duellen mit Ajax, das 7,5 Millionen Euro Ablöse für den neuen Stürmer auf den Tisch legte.

Luis Suarez bei Ajax: Die Tore

Gleich in seiner ersten Saison gelangen Suarez in 33 Eredivisie-Einsätzen für Ajax satte 17 Tore und 14 Assists. Gemeinsam mit dem späteren Real- und Schalke-Star Klaas-Jan Huntelaar, der sogar auf 33 Treffer kam, bildete Suarez ein gefürchtetes Sturmduo. Einziger Wermutstropfen: Trotz Suarez und Huntelaar musste Ajax am Ende der den Meistertitel überlassen.

In den folgenden Jahren steigerte Suarez seine Torausbeute kontinuierlich: 2008/09 traf er in 43 Pflichtspielen 28-mal, in der Spielzeit darauf waren es 49 Treffer in 48 Partien. In der Hinrunde der Saison 2010/11, ehe er zur Winterpause nach Liverpool wechselte, waren es dann zwar "nur" noch sieben Tore in 13 Eredivisie-Spielen - aber die Reds legten im Januar 2011 trotzdem knapp 27 Millionen Euro für ihn hin.

Luis Suarez bei Ajax: Ein fragwürdiger Jubel

März 2010. Ajax gegen die PSV, Spitzenspiel in der Eredivisie. Als Siem de Jong nach einem abgewehrten Schuss von Suarez goldrichtig steht und zur 1:0-Führung für die Amsterdamer einschiebt, kennt die Freude bei den Weiß-Roten keine Grenzen mehr. Vor allem bei Marko Pantelic nicht, der ein halbes Jahr zuvor nach vier Jahren bei zu Ajax gewechselt war.

Bild: Imago Images / VI Images

Der Serbe läuft zur Jubeltraube an der Seitenauslinie, in der Sturmpartner Suarez ganz unten liegt, streichelt dem Uru übers Hinterteil und fasst ihm in den Schritt. "Das war Spaß, Luis hat darüber gelacht. Es war ein bisschen Fußballer-Humor", erklärte Pantelic Jahre später. Nun ja ...

Am Ende gewann Ajax jedenfalls mit 4:1, Pantelic und Suarez durften beide jeweils auch noch einen Treffer dazu beisteuern.

Luis Suarez bei Ajax: Die Titel

Auf seinen ersten Titel mit Ajax musste Suarez drei Jahre lang warten. Die Meisterschaft mussten sie in den Jahren 2008 bis 2010 zunächst Eindhoven, dann Alkmaar und dann Twente Enschede überlassen. Der Pokalsieg 2010 beendete dann aber die titellose Ajax-Zeit von Suarez.

Acht Tore gelangen dem späteren Liverpool- und Barca-Star in der Pokal-Saison 2009/10, zwei davon im Final-Rückspiel gegen . Übrigens als Rechtsaußen, wo Suarez bei Ajax je nach Formation noch ab und an spielte. In diesem Fall hatte Pantelic den Part des Mittelstürmers übernommen, über links kam Urby Emanuelson.

Im Jahr 2010 durfte sich Suarez dann noch über zwei individuelle Titel freuen, er wurde Torschützenkönig der Eredivisie und zum Fußballer des Jahres in den Niederlanden gekürt. Zu seiner einzigen Meisterschaft mit Ajax trug Suarez schließlich nur die Hälfte bei: Denn nach der Hinrunde 2010/11 hatte er die Niederländer ja verlassen, die sich am Ende nach siebenjähriger Durststrecke endlich mal wieder zum Champion krönten.

Luis Suarez bei Ajax: Der erste Biss

Drei Beißattacken haben die Karriere des Luis Suarez begleitet: Die berühmteste, die gegen -Verteidiger Giorgio Chiellini bei der WM 2014. Dann jene von 2013 im Trikot von Liverpool, als er Chelseas Branislav Ivanovic biss. Und die erste, die im Trikot von Ajax.

Bild: Imago Images / VI Images

Es war kurz vor seinem Abschied aus Amsterdam, im November 2010: Bei einer Rudelbildung fühlte er sich von Eindhovens Mittelfeldspieler Otman Bakkal offenbar derart provoziert, dass er ihm in die Schulter biss. Der Schiedsrichter verschonte Suarez, die TV-Bilder belegten seinen Biss aber eindeutig.

Bakkal sagte nach Suarez' zweiter Beißattacke, der gegen Ivanovic, später der Sun: "Ich dachte damals, es war ein Ausrutscher, aber offensichtlich geht es eben manchmal mit ihm durch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich dachte, er meinte es ernst, als er sich bei mir entschuldigte. Das gehört nicht auf den Platz."

Für Suarez war es das traurige Ende seiner Zeit bei Ajax, denn der Verband sperrte ihn ob der eindeutigen TV-Bilder für sieben Pflichtspiele. Und just als die Sperre abgelaufen war, unterschrieb Suarez in Liverpool.

Luis Suarez bei Ajax: Die Teamkollegen

Neben Huntelaar und Pantelic hatte Suarez bei Ajax noch einige weitere namhafte Mitspieler. Die Top-10 der Spieler, mit denen gemeinsam er die meisten Einsätze für Ajax absolvierte, liest sich zum Beispiel so: Urby Emanuelson, Jan Vertonghen, Maarten Stekelenburg, Gregory van der Wiel, Siem de Jong, Eyong Enoh, Miralem Sulejmani, Vurnon Anita, Dennis Rommedahl und Gabri.

Bild: Imago Images / Pro Shots

Auch mit Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Christian Eriksen oder Johnny Heitinga trug er häufig das Ajax-Trikot. Nur selten teilte er es indes mit Legenden wie Edgar Davids, Mido oder Jaap Stam. Und immerhin drei Minuten lang stand er mit Ex-Bayern-Verteidiger Samuel Kuffour für Ajax auf dem Rasen.