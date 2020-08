Lionel Messi zu Manchester City: Pep Guardiola hat erste Gespräche schon geführt

ManCity ist einer der Klubs, der sich für Lionel Messi interessiert und ihn sich leisten kann. Pep Guardiola hat mit Messi schon gesprochen.

Pep Guardiola, Trainer von , hat bereits erste Gespräche mit Lionel Messi vom über einen möglichen Wechsel des Superstars in die Premier League geführt. Nach Informationen von Goal und SPOX haben sich der Coach und der Weltfußballer unterhalten, bevor Messi seinen Transferwunsch bei seinem Klub schriftlich eingereicht hat.

Messi möchte eine Klausel in seinem Vertrag nutzen, die ihm eine Kündigung und einen ablösefreien Wechsel zum Ende jeder Spielzeit ermöglicht. Der Vertrag des Argentiniers bei Barca läuft ohnehin 2021 aus. Sein Klub besteht jedoch darauf, dass die festgelegte Ablösesumme in Höhe von 700 Millionen Euro gezahlt werden muss, damit 'La Pulga' den Verein verlassen kann. Ein Rechtsstreit zwischen den beiden Parteien erscheint aktuell deshalb unausweichlich.

Messi vom Trainerwechsel unbeeindruckt

Messi ist mit den jüngsten sportlichen Entwicklungen bei Barca unzufrieden: Das Team musste sich in der Meisterschaft mit dem zweiten Platz hinter begnügen. Und in der gab es eine blamable 2:8-Niederlage im Viertelfinale gegen den . Die historische Pleite kostete Coach Quique Setien den Job, der von Ronald Koeman abgelöst wurde. Dieser Wechsel auf der Trainerbank änderte allerdings nichts an Messis Absicht, den Verein zu verlassen.

Mehr Teams



Quelle: imago images / Eric Fontcuberta

Guardiola ist an einer Verpflichtung des 33-Jährigen sehr interessiert. ManCity ist außerdem einer der wenigen Klubs auf der Welt, der sich das Mega-Gehalt Messis leisten könnte. Seit seinem Abschied von Barca im Jahr 2012 ist Guardiola immer im Kontakt mit dem Argentinier geblieben und hat sich regelmäßig mit ihm ausgetauscht. Die gemeinsamen Jahre zwischen 2008 und 2012 sind die wohl erfolgreichsten des Vereins, der in dieser Zeit reihenweise Titel, darunter auch das Triple in der Saison 2008/09, sammelte. In der Spielzeit 2011/12 erzielte Messi im letzten Jahr unter Guardiolas Regie beeindruckende 73 Pflichtspiel-Tore für die Katalanen.

Messi-Berater: Inter wird sein neues Team

Die Vorstellung, erneut mit Guardiola zusammenzuarbeiten, gefällt Messi. Außerdem spielt bei ManCity mit Sergio Aguero ein enger Freund und Landsmann. Dazu kommt auch noch, dass die Premier League im Vergleich zur Primera Division sportlich kein Rückschritt für den 33-Jährigen wäre. Drei Argumente, die für einen Wechsel Messi zu den Citizens sprechen.

Echte Alternativen für Messi wären ohnehin rar: , und hätten auch grundsätzlich Interesse am Weltfußballer, doch auch sie hätten Probleme, einen derartigen Deal zu stemmen. Josep Maria Minguella, ehemaliger Messi-Berater, glaubt dennoch, dass Inter in der Pole Position im Werben um Messi ist. "Aus meiner Sicht hat er schon ein neues Team: Inter", sagte er Cadena COPE und erklärte: "In zahlt man weniger Steuern und außerdem spielt dort Cristiano Ronaldo."

ManCity vertraut trotzdem den eigenen Chancen. Dort wird nun überlegt, ob nach den ersten informellen Gesprächen zwischen Guardiola und Messi nun formelle Verhandlungen gestartet werden, die zu einem ersten Angebot führen könnten.