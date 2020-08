Lionel Messi beim FC Barcelona: Vertrag, Ausstiegsklausel, Wechselwunsch

Verwirrung um Lionel Messi und seine Vertragsklausel beim FC Barcelona. Kann er seinen Kontrakt auflösen und geht es sogar vor Gericht? Alle Infos.

Die Geschichte von Lionel Messi beim könnte ein abruptes Ende haben. Von seiner Ankunft und der Vertragsunterschrift auf einer Serviette bis hin zum Abschied 20 Jahre später durch ein Bürofax.

Doch warum geht Messi davon aus, dass seine Vertragssituation bis 2021 es ihm ermöglicht, den Klub im Sommer ablösefrei zu verlassen und nicht durch die vereinbarte Ausstiegsklausel in Höhe von 700 Millionen Euro?

Hier bekommt Ihr alle Infos zur Vertragssituation von Lionel Messi beim FC Barcelona und möglichen Ausstiegsklauseln.

Lionel Messi Daten & Facts Alter: 33 Bei Barca seit: 2000 Vertrag bis: 2021 Ausstiegsklausel: 700 Millionen Euro

Was ist passiert? Messi bittet per Fax um Barca-Abschied

Lionel Messi hat den Klub per Fax darüber informiert, der er gerne eine Klausel in seinem Vertrag aktivieren möchte, die es im ermöglicht, den FC Barcelona am Ende einer jeden Saison während seiner aktiven Vertragslaufzeit ablösefrei verlassen zu können. Der Klub antwortete Messi per Fax und erklärte, dass er seinen Vertrag erfüllen muss und den Verein nicht verlassen darf.

Was hat es mit Messis Ausstiegsklausel auf sich?

Nach Informationen von Goal und SPOX ist Barcelona der Überzeugung, dass Messi die Option eines ablösefreien Wechsels bis 10. Juni hätte ziehen müssen. Messi habe den Verein bis zu diesem Datum aber nicht mitgeteilt, dass er Intentionen hege, Barca zu verlassen. Will er nun gehen, muss ein Verein die vertraglich vereinbarte Ausstiegsklausel in Höhe von 700 Millionen Euro ziehen.

Grundlagen für Messis späte Vertragsauflösung

Wenngleich die Option am 10. Juni verstrichen ist, beruft sich das Umfeld des argentinischen Superstars auf die a-typische Saison. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten sämtliche zeitliche Rahmenbedingungen von Spielen und Wettbewerben nicht eingehalten werden - so soll auch die Frist für Option am 10. Juni nicht gültig sein.

Messis Argumente für eine gesetzliche Vertragsauflösung

Die Anwälte von Messi sind der Meinung, dass sich der Spieler auf den Sinn und Zweck des Gesetzes bei dieser Ausstiegsklausel am Ende der Saison berufen kann. Demnach gibt es eine vertragliche Regelung zwischen Barcelona und der FIFA, dass die Saison offiziell nach dem letzten Spiel der Saison endet. Und dieses war das Finale der am 23. August.

Vertragsklausel: Gehen Messi und Barca vor Gericht?

Nach Informationen von Goal und SPOX sind die Fronten und Meinungen so verhärtet und unterschiedlich, dass die Thematik, sollten Gespräche zwischen beiden Parteien - die natürlich bevorzugt werden - zu keinem Ergebnis führen, am Ende vor Gericht entschieden werden könnte. Gibt es also keine Einigung, könnte das Ende von Messi in Barcelona gerichtlich festgelegt werden.