Lionel Messi: Ex-Barca-Präsident Joan Gaspart pocht auf Ausstiegsklausel über 700 Millionen Euro

Lionel Messi will die Blaugrana tatsächlich verlassen. Ex-Barca-Präsident Joan Gaspart würde den 33-Jährigen aber keinesfalls ablösefrei ziehen lassen

Joan Gaspart, ehemaliger Präsident des , hat bekräftigt, dass der abwanderungswillige Superstar Lionel Messi seinen Vertrag bei den Katalanen nicht auflösen und den Klub damit in diesem Sommer ablösefrei verlassen kann.

"Messi kann nicht gehen, er wird 2021 gehen müssen", erklärte Gaspart, Barca-Präsident zwischen 2000 und 2003, der Marca. "Ich habe den Vertrag gesehen, die Klausel war nur bis Juni gültig und es gibt keinen Weg zurück."

Messi hat in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 700 Millionen Euro. Zusätzlich dazu beeinhaltet der Kontrakt aber auch eine Klausel, die es ihm ermöglicht, Barcelona zum Saisonende ablösefrei zu verlassen. Diese Klausel sei allerdings am 10. Juni abgelaufen.

Messi-Klausel aufgrund von Corona länger gültig?

Die Sporttageszeitung Marca verwies auf den 'atypischen Charakter dieser Saison', die durch das Coronavirus unterbrochen wurde. Dies habe den Weg dafür geebnet, dass Messi darum gebeten habe, mit sofortiger Wirkung aus seinem Vertrag entlassen zu werden.

Geht es nach Gaspart, sollte dies aber auf keinen Fall passieren. "Es liegt hier am Klub, nicht am Spieler. Der Klub bezahlt die Spieler. Es geht hier nicht um Geld, sondern um einen unterschriebenen Vertrag", so der Ex-Präsident.

"Ich liebe Messi sehr, aber ich liebe Barcelona mehr", so Gaspart weiter. "Es gibt eine Klausel über 700 Millionen Euro und es gibt Verträge, um sie zu erfüllen. Wäre ich Präsident von Barcelona würde ich nicht einen Euro verhandeln."

Lionel Messi: Erste Gespräche mit und Guardiola?

Würde Messi den Klub für weniger "als diese Klausel verlassen, wäre das noch demütigender als eine 2:8-Niederlage. Wir alle wollen, dass er bleibt. Will er nicht bleiben? Ich würde ihn nächstes Jahr eher ablösefrei ziehen lassen, als in diesem Sommer für 699 Millionen Euro."

Nach dem offiziell eingereichten Wechselwunsch von Messi stehen die Top-Klubs in Europa Schlange. Neben und prüft auch Manchester City einen Transfer, wobei es laut The Athletic schon Gespräche zwischen Messi und seinem Ex-Coach Pep Guardiola gegeben haben soll.